Brad Pitt busca acercarse a sus hijos

Por diez años, Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron en pareja y fueron padres de seis hijos. Ahora, él sale con la modelo y empresaria Inés De Ramón y busca reformar el vínculo con los hijos mayores que adoptó con su exmujer. Es por ello que trata de poner un manto de paz con los chicos Pax, Zahara y Maddox. Sucede que el mayor escribió unas líneas insultantes hacia su progenitor y esbozó: “Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacía tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo”.

La pelea se dio cuando la familia volvía de un viaje aéreo desde el viejo continente a Estados Unidos. Allí, el hombre se peleó con su mujer y el hijo mayor se puso en el medio para poder separarlos, momento en el que habría recibido un golpe. Al aterrizar todo estalló por los aires, la pareja se separó y empezó una batalla legal que dura hasta nuestros días. Además, él debió hacer terapia y ver a los niños bajo la presencia de una asistente social. Para poner un manto de paz a todos estos años de malas charlas, el actor les envió a sus hijos mayores una serie de cartas para poder invitarlos a las fiestas de fin de año. Ahora se encuentra a la espera de sus respuestas para poder tener el mentado acercamiento que espera.