El pedido que Tini Stoessel le hizo a Rodrigo De Paul

Una de las panelistas del programa Socios del espectáculo, Mariana Brey, brindó información sobre el acuerdo económico entre el futbolista Rodrigo De Paul y su expareja, Camila Homs, luego de confirmar su separación. En ese sentido, la periodista contó un particular pedido que Tini Stoessel, actual novia de De Paul, le habría realizado al futbolista.

“En principio no hay un divorcio porque no están casados, pero sí habrá un acuerdo económico como corresponde. Llamé a Mariana Gallego, la abogada que representa a De Paul. Lo que me cuenta es que parecía que todo venía bien, bajo un acuerdo de palabra. Sin embargo, a partir del blanqueo y por lo que pasó en las últimas semanas entre De Paul y Tini, lo que quiero contar es lo siguiente…”, comenzó diciendo la columnista.

Acto seguido, afirmó que el deportista le hizo una promesa a la cantante, que está en línea con el acuerdo económico que firmará con Homs. “Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación con esto. Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática”, explicó.

Además, detalló: “Él quiere arreglar y Camila Homs está un poco más reticente. En principio quieren arreglar lo económico y coordinar el cuidado de los chicos. Ella vive en la Argentina y se va a quedar en la Argentina, vive en Puerto Madero. Él vuelve a España en un par de días. La idea es acordar y firmar ahora, porque él ahora está en la Argentina, pero no sé si lo van a acordar tan pronto”.

Cabe mencionar que aunque De Paul está en Buenos Aires, debe regresar al viejo continente en los próximos días para seguir con los entrenamientos del club Atlético de Madrid, en el que se desempeña como volante.

En el marco de las declaraciones de la periodista, Adrián Pallares se sumó realizando algunas aclaraciones en torno a este tema: “Yo lo que no sabía, lo hablamos antes, es que no estaban casados. Más allá de que es compleja la situación, no van a dividir propiedades. Él tiene que proporcionar el techo y el bienestar de sus hijos y los pasajes para que ellos lo puedan ir a ver, pero no es que van a dividir una casa”, agregó.

Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvieron en pareja durante casi una década. Comenzaron su noviazgo durante la adolescencia cuando él jugaba en las inferiores de Racing,

Luego, la carrera del futbolista tomó vuelo y ambos se fueron a vivir a Italia. Después de unos años, se mudaron a España y en 2019 se convirtieron en padres de Francesca, la primera hija de la pareja. En 2021 nació Bautista, su segundo hijo.

En febrero de este año, Rodrigo De Paul confirmó la ruptura con la madre de sus hijos y fueron muchos los rumores que indicaban los motivos de la separación. “Estoy separado hace meses. Nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero estoy separado”, afirmó.

Poco tiempo después, De Paul ­volvió a ser noticia por su incipiente romance con la cantante Tini ­Stoessel, de 25 años, de quien se muestra muy enamorado.