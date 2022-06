Franca González vuelve al cine con una propuesta pandémica

Tras pasar recientemente por el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (Fidba), La Mujer y el Cine, y el Festival de Málaga, Apuntes desde el encierro, un ensayo documental de Franca González, llega al Cultural San Martín (CABA) con funciones los fines de semana de junio. González, una vez más, vuelve a demostrar su talento para salir de clásicas estructuras, reflexionando, con humor y una perspectiva distinta, sobre el dolor, las pérdidas, la familia, y la necesidad de recuperar vínculos y el contacto con el otro. Con ella hablamos para saber más de la película.

—¿Cómo te sentís con mostrar al público la película?

—Siempre hay una instancia en donde estás filmando, editando, en la que pensás en el día del estreno, y en donde todos los involucrados depositan sus energías, y puede salir pato o gallareta, pero con muchas ganas de soltarla y que la película empiece a hacer su recorrido. No sentía presión para mostrarla, pero en paralelo estoy haciendo otra película, y cada vez que hago una, me meto al 100 por ciento, y con Apuntes me pasó que fue un proceso de gran intensidad por el cual necesito que se vea, no porque sea de una actualidad específica, sino porque uno mismo se aleja del momento en el que la hizo y necesitas desprenderte.

—¿Tenías la urgencia de mostrarla por el tema que trabaja?

—Cuando estaba haciendo la película, que ganó un premio en el Fidba, me decían que la estrenara antes que se presentaran otras películas sobre la pandemia. Pero estaba en un proceso demasiado artesanal en el que me involucro mucho, por lo que quiero contar y de qué modo, y cuando empecé con eso ya se habían instaurado otros relatos, y pienso que sobre el tema, aún hoy, la distancia es muy corta que hace que se complique verse en el espejo. Igual las personas que la han visto me dieron una devolución muy interesante.

—¿Cómo lograste la estructura y el diferencial?

—Para mí era un desafío la película, porque hubo un bombardeo, porque todos con el celular podían filmar cosas, entonces había que correrse de ese registro para poder contar desde el lenguaje del cine otra cosa.

En lo personal, esto lo trabajé mucho en un taller con Gustavo Fontán, principalmente el ida y vuelta y el poder mirar desde otro lugar las cosas, sin tener que obligatoriamente hablar de la enfermedad y la ­pandemia ni nada de eso, sino de la situación ridícula de vernos solos. Buscar desde otro lugar otras cosas sin lugares comunes y aun así identificarnos en esos pequeños ­gestos.

—¿Qué te disparó a hacer la película y cómo hablaste con aquellos que te enviaron material y no quedó finalmente en el filme?

—El proyecto surgió por el tiempo que teníamos y me llamaba la atención los lugares solos, y pensé qué pasaba si cada uno me enviaba un registro y recibí muchos, y fue muy fuerte. En ese pedir las imágenes, algunos realizadores me enviaron imágenes registradas con la cámara y también eso me impulsó a que yo hiciera lo mismo.

Recibí 200 piezas audiovisuales con las que sueño armar un sitio web para que puedan ver esos pequeños cortos filmados en esos encierros. Con respecto a los materiales, fui siendo muy sincera y avisándole a la gente qué iba quedando y qué no, porque hay cosas que son valiosísimas, pero que no se ajustaban desde la búsqueda estética.

El regreso de Carol Burnett a la TV

Apple TV+ reveló que Carol Burnett se ha unido al elenco de Mrs. American Pie, una nueva comedia original de 10 episodios del creador Abe Sylvia protagonizada por Kristen Wiig y dirigida por Tate Taylor, con la ganadora del premio de la Academia Laura Dern como productora ejecutiva. Burnett interpretará a Norma, la gran dama de la alta sociedad de Palm Beach.

Mrs. American Pie, ambientada durante la explosiva era de principios de la década de 1970, sigue el intento de Maxine Simmons (Wiig) de asegurar su lugar en la mesa más exclusiva de Estados Unidos, intentando cruzar esa línea impermeable entre los que tienen y los que no tienen. “¿Quién se sienta en la mesa?”, “¿Cómo consigues un lugar en la mesa?”, “¿Qué vas a sacrificar para llegar allí?”: de eso irá la propuesta.