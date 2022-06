Santi Leonardi, con la música en las venas

Durante una entrevista con diario Hoy, el realizador musical Santi Leonardi se expresó sobre el camino andado y detalló cuáles fueron las experiencias más trascendentales en su haber.

—¿Cómo descubriste la música electrónica? ¿Cómo supiste que querías dedicarte a ella?

—Desde chico siempre me gustó escuchar todo tipo de música, todo tipo de género, desde lo nacional hasta lo internacional. Conocí la música electrónica gracias a un gran colega que me influenció y me comentó sobre estas fiestas; hablamos sobre estos eventos artísticos y surgió la invitación a una de ellas. Ahí comenzó mi amor por la música electrónica.

En 2018 comencé a recorrer distintos espacios, ágapes y géneros como espectador. Luego de unos dos años, tomé la decisión de ­dedicarme a la música. Empecé a escucharla más tiempo de de lo común, recorrí distintos estilos hasta que pude identificarme con dos que me atraparon completamente, que fueron el tech house y minimal/deep tech.

—¿Cuáles son los artistas a los que tomás como referentes?

—Tener la posibilidad de mover a la gente al ritmo de tu música es una experiencia increíble. Se trata de un sinfin de sensaciones hermosas y momentos únicos.

Durante el tiempo que llevo con esta profesión, me ha tocado conocer a grandes productores y artistas de la escena tanto local como internacional. Asimismo muchos me han influenciado para seguir apostándole a esto.

Hoy por hoy, los artistas que me inspiraron a seguir dedicándole mi tiempo a esta hermosa profesión son algunos de los siguientes referentes de primera línea tales como Tomi & Kesh, Marco Carola, Martino Resi y Gustaff, entre otros.

—Entre tus admirados, ¿tenés alguna anécdota que puedas ­compartir?

—Me ha tocado compartir cabina con artistas nacionales de gran nivel musical y artístico como lo es Juan AR, Pinco, Martín Angrisano, Martino Resi, Sánchez y Narváez, y Matías Schaller.

Me gustaría poder compartir cabina con el gran Jay de Lys, si hablamos de artistas nacionales. Si habláramos de artistas internacionales, sin dudas sería con el ­español Gustaff y el dúo alemán Tomi & Kesh.

—¿Qué otra experiencia te sumó esta profesión?

—Otra experiencia que surgió gracias a la música fue poder firmar un EP bajo el label argentino Latitud 62 Records, en colaboración con colegas productores; está conformado por tres tracks, dos originales y un remix.

También surgió el querer introducirme en la producción musical, aprender y expandir mis conocimientos sobre ella para luego así poder crear mis propios proyectos.