Demi Lovato confirmó un show en Argentina

A ocho años de su última visita, Demi Lovato se presentará el próximo 9 de septiembre en Argentina. La ex chica Disney tocará en el Movistar Arena en el marco de su gira mundial "Holy Fvck”. Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes, a las 10 de la mañana, a través del sitio del Movistar Arena.

Se trata de la cuarta vez en su carrera que la cantante pisa suelo argentino, su última visita había sido en 2014. Estos últimos años han sido claves en la vida de la artista, quien ahora se encuentra conectada con su faceta más genuina, esa que plasmó en este último disco que ha sido calificado como “completamente disruptivo” respecto a sus trabajos anteriores.

El concierto, entonces, tendrá temas de toda su carrera. Si bien será el debut de las nuevas canciones, también se recorrerán hits como la balada “Skyscraper”, la desenfadada “Sorry not sorry” o su perdurable himno queer, “Cool for the summer”. Así hará un repaso de su discografía, que hoy tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas. La fusión de géneros, entre el pop, el r&b, el rock y el soul y la intimidad de sus letras tendrán un rol protagónico en su próximo show.