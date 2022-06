Nieves Villalba: “A mí siempre me gustó la actuación”

En su debut cinematográfico, Nieves Villaba interpreta a un misterioso personaje llamado Blanca en Cadáver exquisito, de Lucía ­Vassallo, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Diario Hoy dialogó con Villalba para saber detalles de su trabajo.

—¿Cómo te sentís con poder mostrar la película?

—Tranquila, porque la película ya está hecha, y al mismo tiempo con expectativas sobre ver qué pasa, si gusta, ahí.

—¿Ya la viste vos?

—Sí, tres veces y me encanta.

—¿Cómo llegaste a la película?

—Fue una suerte, por el simple hecho de que soy albina. Lucía escribió un guion con una albina como coprotagonista pensando y normalizando que iba a encontrarse con actrices albinas en la Argentina, y se dio cuenta de que no fue así, entonces se puso a buscar por todo el país a la actriz. Yo había participado del proyecto Albinos, ser diferente, de Jorge Mónaco, vio las fotos en la página de él, le pidió mi contacto y me llamó y me dijo si quería participar del casting. A mí siempre me gustó la actuación, no tuve la oportunidad de estudiar, vine de Paraguay y al llegar tampoco tuve la oportunidad.

—El debut es con grandes actores, ¿cómo fue encontrarte con ellos en el set?

—Fue hermoso, fue todo tan placentero que fue un sueño. Con Lorena Vega tuve clases intensivas de teatro y me ayudó a crear el personaje, divina; lo mismo Sofía, fue divino, hermoso. Tenía mis miedos o nervios, de dudas, de cómo sería, pero me sentí parte, no fue nunca la “primera vez”, no me lo hicieron sentir, estaba en el lugar que tenía que estar.