Sofía Gala Castiglione: “Cada película propone algo para atravesar”

Un presente plagado de trabajo, en donde Closer, en el teatro, la segunda temporada de El reino y el estreno de Cadáver exquisito, de Lucía Vassallo, uno de los títulos más interesantes del reciente cine argentino, posiciona a Sofía Gala Castiglione como una de las grandes figuras de la escena local.

Por el estreno de la película en la que compone a Clara, una mujer obsesionada con su pareja, diario Hoy dialogó con esta inquieta y comprometida actriz.

—¿Qué fue lo que más te gustó de Clara y componerla?

—Creo que tiene que ver con que llega a un extremo en cuanto a sus emociones y emocionalidad, al extremo del control, de los celos y cambia. Empieza la película relajada y termina alienándose. La forma de amar que ella tiene, que es la que nos enseñaron a todos, y es una forma peligrosa, porque acá está llevada al extremo, como, no sé, en Mujer soltera busca o Atracción fatal, que muestran los extremos de una relación, y de lo que te producen determinadas emociones y personas, que te sacan de vos mismo y te llevan a hacer cosas que no harías. Es un lugar un poco común en lo que creemos que es el amor. La posesión, que el otro te pertenezca, que tenga otra vida no significa que no te quiera, la traición, el engaño, que permiten acá explorar límites.

—Que va mucho más allá que revisar el celular del otro...

—Claro, y que nosotros coqueteamos, esto llega a un extremo, pero hemos estado en miles situaciones como en las que está Clara hasta que todo se pudre. En miles otras, ella se deja llevar por la toxicidad y se pierde en el control y en la desesperación. Me parecía muy interesante atravesar todo esto porque yo tuve sentimientos y me puedo acercar a Clara en un montón de cosas, como todos. Pero de un tiempo hacia acá intento muy a conciencia cambiar y mejorar mis manejos y puntos de vista sobre lo que el amor representa y desprogramarme.

—¿Cómo elegís los papeles?

—Creo que tiene que ver con buscar proyectos que representen cosas o desafíos que quiero atravesar, porque cada película propone algo para atravesar, que lo atravesás de verdad. Trato de que todo me suceda, porque eso se nota, cuando mentís, cuando decís la verdad, cuando juzgás al personaje, es interesante vivir todas estas vidas porque me permiten sacar una emocionalidad que no siempre pasa. Es buscar y encontrar qué tipo de vidas y situaciones quiero atravesar. Te pasa al leer un personaje, que te preguntás si querés atravesarlo o no, porque uno convive por un tiempo con los personajes y los hacés carne. No tengo algo racional o muy mental, veo las cosas que llegan y lo hago naturalmente.

—Y no importa si esto viene del mainstream o cosas con César ­González...

—Con él filmamos una película en cuarentena los dos y estamos terminándola con presupuesto cero. Tenemos un grupo de amigos muy grande, casi como una familia, y cuando se abrió un poco la cuarentena nos reunimos, dada la cantidad que se permitía. Empezaron a pasar cosas en las reuniones, nos montábamos, tocábamos, poesía, actuábamos. Él empezó a grabar y vimos que se armaba algo y empezamos a crear cosas para la película, un experimento cinematográfico muy interesante, como un documental de ­ficción, no sé dónde meterlo. Es como una película experimental, pensé mucho en la época de los fanzines punk, del girl riot, del do it yourself. Mostrar tu escena, como en el caso del punk no estaba en Melody Makers o Enemy, y en el caso de las girl riot, las chicas de Bikini Kill ­mostraban en collages, y cadáveres exquisitos, que hago con mis amigos hace mucho. Me interesa hacer las cosas que me interesan, pero no busco llegar a algún lugar con eso, de llegar a una plataforma o tener prestigio, tengo ganas de hacer lo que quiero hacer. Soy una persona a la que le gusta atravesar y experimentar determinadas cosas y por eso no estoy en lo que hace todo el mundo, porque no soy como todo el mundo y no me gustan las cosas que hace todo el mundo. Por eso estoy con las personas que tienen ideas, que a veces salen cosas en el mainstream o en lo más independiente, y me gusta ir ahí donde hay riesgo, no ir a lo seguro.

—¿Te gustaría dirigir?

—Por ahora me está saliendo así, estoy pensando empezar otro proyecto con César y con Carmen Burgués y siempre lo que se me ocurre tiene que ver con la película que hicimos con César, Fobia, algo medio documental y ficcionado por el otro.