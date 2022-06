“Me inspiro mucho en lo que no entiendo y me genera incomodidad”

En marzo de 2020, Manuela de las Casas concretó una flamante producción discográfica, pero debido a la pandemia la promoción oficial de la propuesta artística debió esperar un tiempo más. En diálogo con diario Hoy, la cantante recorrió esta propuesta brindando detalles de la misma.

—¿Qué estás presentando en estos momentos? ¿Bajo qué circunstancias nació este tesoro que hoy finalmente sale a la luz en un momento tan esperado?

—Es una sesión que fue grabada antes de empezar la cuarentena, el 16 de marzo del 2020, en la previa de que se oficializara el encierro. Fue un día muy movido, hubo algunas bajas, se sentía intenso todo lo que estaba pasando y aún así logramos hacerla. La grabamos en la terraza de mi casa, donde aún sigo viviendo, éramos muchas personas en un minidepartamento lleno de plantas. La sesión surgió por la nueva formación de la banda. Veníamos ensayando, preparando las canciones, y nos dio ganas de registrar dónde estábamos en ese momento. En la misma sesión grabamos dos canciones; Antes que el agua, de mi primer disco Li, y Me eleva, la canción que abre mi disco nuevo: Halare. Todo cambió muchísimo después de ese marzo y los tiempos planeados para mostrar lo que hicimos se fueron moviendo también, por eso sale recién ahora la sesión.

—¿Cómo fueron tus vivencias abriendo los shows de Jorge Drexler? ¿Qué experiencias destacás? ¿Cuáles son las sensaciones que se quedaron con vos tras haberlo hecho?

—Disfruté muchísimo desde el día que recibí la invitación. Es decir, con esto me refiero a los hechos prácticos tales como preparar el concierto, prepararme adentro para estar ahí en vivo, todo con mucha atención y goce. Fue una gran motivación también para mi camino en la música, me abrió a un montón de otras cosas. Esa noche fue una emoción y entrega total. Además, muchísimo aprendizaje, momentos compartidos y charlas.

—¿Cuál es la motivación detrás del disco Halare? ¿Qué génesis específica mantiene?

—La motivación no sé si puedo pensarla tan concreta en solo este disco. Quizás puedo nombrar varias cuestiones que creo pueden relacionarse con esto, como la experiencia con mi disco anterior Li y la sorpresa que me generó ver lo que me salía hacer, poder ver y conocer lados míos a través de la música. También me siento desordenada al tocar o componer en mi casa, entonces ir dándole forma a canciones, a un disco, siento que me ayuda a ordenar todo eso que va sucediendo.

—¿Cuáles son las sensaciones que te atravesaron al momento de componer las canciones del disco? ¿A qué paradigmas prestás atención en estas instancias de poner manos a la obra y preparar tus materiales?

—Me inspiro mucho en lo que no entiendo y me genera incomodidad. Cuando pasa algo que me sorprende, es decir cuando hay algo que no me gusta o que me molesta o que me atrae demasiado, suelo hacerle un espacio para crear desde ahí.

—¿Por qué recomendarías a la gente que escuche este disco? ¿Cuál es el especial énfasis que deberían tener en cuenta según tu parecer antes de escucharlo?

—Se me hace difícil contestar esto. Enseguida se me vienen comentarios que me dijeron personas que lo escucharon. Creo que puede ser un disco para algún momento de elaboración, para algún viaje, para frenar lo automático y hacerse preguntas. Eso es todo.