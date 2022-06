Moses Ingram: “La TV hoy tiene la misma calidad que las películas”

La ascendente actriz Moses Ingram es parte de la nueva serie Obi-Wan Kenobi, inspirada en el universo de Star Wars, de reciente estreno en Disney+. En la miniserie de seis episodios, conoceremos más aspectos sobre el líder Jedi, interpretado una vez más por Ewan McGregor y su vínculo con “el lado oscuro”, o, mejor dicho, los momentos previos a que Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se convierta en el siniestro Darth Vader.

Ingram encarna a Reva/Tercera Hermana, una inquisidora ambiciosa y despiadada aliada al lado oscuro de la fuerza. Para conocer más detalles de la propuesta, diario Hoy dialogó en exclusiva con la actriz en horas previas al estreno mundial.

La serie estrena nuevos episodios todos los miércoles en Disney+ y comienza 10 años después de los dramáticos sucesos transcurridos en Star Wars: la venganza de los Sith, donde Kenobi enfrentó su derrota más grande: la corrupción y la caída de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, quien eligió el Lado Oscuro de la Fuerza convirtiéndose en el Sith Lord Darth Vader. Además de Ingram, McGregor y Christensen se unen al elenco Joel Edgerton, Indira Varma, Rupert Friend, Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi está dirigida por Deborah Chow y cuenta con la producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor y Joby Harold.

—¿Cuándo supiste que te ibas a dedicar a la interpretación?

—Oh, amo esto desde que era muy pequeña, pero seguro que no pensé en dedicarme a esto hasta mis 16 años.

—¿Tenías en ese momento algún show de televisión o película preferida?

—Set it off, o Tina, qué tiene que ver el amor con esto, eran las películas que veía una y otra vez, películas que me daban confianza, y que me introdujeron a lo que es la actuación.

—Y en ese momento o más adelante, ¿eras fanática de Star Wars, de las películas, la saga, las series? ¿Tenías algún personaje favorito?

—Al crecer, claro que sabía de Darth Vader, Obi-Wan, tenía un sable de luz, buscaba los muñequitos y juguetes de la “Cajita Feliz”, pero no vi las películas. Eso solo lo hice de grande, y claro que ahora soy ahora una fanática, y tengo tantos recuerdos, de actores que adoro. Creo que mi favorito sigue siendo Anakin.

—Anteriormente en la saga había más hombres que mujeres, pero ahora los personajes femeninos van al frente. ¿Cómo ves esto?

—Estoy muy ansiosa y feliz por darle vida a esto, sé que significa mucho para muchas personas, y eso significa mucho para mí.

—La saga tiene un fandom muy grande, y seguramente tras participar en esta serie también lo vas a tener, ¿te pone nerviosa eso?

—Tal vez no sea bueno, pero no siento ninguna presión, para nada, sé que pasa, que mucha gente la verá, y a muchos les gustará o no, pero estoy desconectada de eso, y al mismo tiempo sé que lo mejor que puedo hacer ya lo hice al rodarla un año atrás.

—¿Qué veremos en la serie? ¿Cómo describís a tu personaje Reva/Tercera Hermana?

—Lo que verá la gente es un hito cultural, con los más grandes héroes y villanos de vuelta, en el mismo lugar, es una serie de seis partes que se siente como una película completa.

—¿Cómo fue el trabajo con los compañeros en el set, Ewan McGregor, Hayden Christensen y el resto?

—Fue muy divertido, me recibieron de una manera muy grata como un par más, y así trabajamos, todos los días, me siento muy agradecida de poder compartir con ellos esto.

—Has trabajado en varias propuestas pero no en una de estas características, con la ropa, los efectos, ¿qué se siente en el set?

—La escala es diferente a todo lo que hice previamente, hay muchas partes involucradas, y tenés que prestar atención a aspectos técnicos alrededor tuyo, en orden de la historia y la narración.

—¿Requiere más tiempo en el set para prepararte antes de rodar?

—No realmente, hay otros actores como Rupert Friend o Joel Edgerton, que tenían que estar tres horas con maquillaje antes de empezar, así que no fue ese mi caso.

—¿Cuál es el principal desafío de ser parte de Obi-Wan Kenobi?

—No creo que pueda decir que hay un desafío, fue todo alegría y un gran, gran tiempo para mí.

—¿Hay alguna otra saga en la que te gustaría estar?

—Si me pongo a pensar en cuando era chica, no sé si tengo una película o programa en el que me hubiese gustado estar, siento que eran más otros chicos los que soñaban con eso, sin saber cómo, pero mirando hacia adelante, espero poder seguir teniendo oportunidades para contar grandes historias.

—Participaste en películas y en series, ¿te gusta algún soporte más que otro?

—Creo que la televisión, por suerte, hoy en día, es diferente a la de hace años. La TV hoy tiene la misma calidad que las películas, y estas miniseries no tienen diferencia alguna con los largometrajes. Para mí es como hacer una larga película, no veo diferencias entre ellas.