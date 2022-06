Teresa Palmer: “Tengo cuatro hijos y ni siquiera puedo imaginar esa pérdida”

Gemelo siniestro, la terrorífica película de Taneli Mustonen, llega este jueves a los cines con Teresa Palmer y Steven Cree en roles centrales. El filme cuenta cómo, después de un trágico accidente que se cobra la vida de uno de sus gemelos, Rachel (Palmer) y su esposo Anthony (Cree) se mudan al otro lado del mundo con su hijo sobreviviente y la esperanza de construir una nueva vida. Pero como buena película de género, este idílico comienzo terminará por construir una siniestra historia en donde Rachel quedará a merced de sus recuerdos, sus impulsos y su mente. Diario Hoy dialogó con Palmer antes del estreno para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Creo que a los ocho, cuando vi la película de Alfonso Cuarón La princesita, y particularmente un detrás de escenas. ¿Te acordás cuando venían los DVD con un bonus que mostraba el back de las películas? Recuerdo verlo, las cámaras, la actriz, pensaba: “¡Qué sueño!”. Era mi película favorita, quería ser como Liesel Matthews, la actriz que interpretaba a Sara Crewe, la protagonista, que creo que nació un año antes que yo, así que tenía casi la misma edad; y le dije a mi mamá que quería ser actriz, que me tenía que llevar a estudiar actuación, y así comenzó todo.

—Y de ese sueño en Australia a protagonizar en Hollywood, ¿cómo fue el proceso?

—Fue mágico, un sueño. Supe que mi único trabajo iba a ser en actuación, que iba a tener hijos, sí, pero que iba a ser actriz. Supe que este iba a ser mi plan y comencé a ­trabajar para ser mejor en la cámara, sin hacer mucho. Después comencé con audiciones, ­llegué a una gran oportunidad en Un verano para toda la vida como la actriz opuesta a Daniel Radcliffe y así fue. Fui a ­Estados Unidos, conseguí un agente y empezó todo.

—¿Cómo elegís tus papeles? ¿Pensás en tu familia?

—Sí, si tenemos que movernos; tengo cuatro hijos de varias edades y estamos siempre juntos, conseguimos escuelas y amigos para ellos. Pero depende del material, si me impulsa a actuar, el personaje y el guion son lo que me moviliza. Y en este caso todo se iba a hacer en Australia, así que fue ideal. Había visto el trabajo anterior de Taneli, me había impresionado, así que todo se daba para que pudiera hacerlo.

—¿Cuál fue el principal desafío de encarnar a Rachel?

—El tema es una mujer cuyo hijo muere. Fue muy duro para mí y es fuerte empatizar con ella, ese aspecto horrible fue lo más complicado. Tengo cuatro hijos, los amo tanto y ni siquiera puedo imaginar esa pérdida. De hecho llegaba a casa, estaba con los niños, no me obsesionaba con el tema, pensaba “esto nunca me pasará, nunca”, esos pensamientos y sentimientos los dejaba de lado. Conocí en Instagram a una madre que perdió a su hijo, leí mucho sobre el tema y es tan profundo cómo ella pudo ayudar a otros en esa misma situación. Fue muy inspirador, pero muy pesado durante tres meses imaginar y explorar la psiquis humana en esa situación.

—Estabas embarazada durante el rodaje, ¿cómo manejabas todo?

—Sí, estaba embarazada de tres meses al empezar la película y terminé con cinco. Fue gracioso porque ella nació muy feliz. No se ve en la película nada, tratamos de ocultarlo. Trataba de al finalizar el día darme un baño, acariciar mi panza, cambiaba la energía. Fue muy delicado estar con tantas emociones que trataba que no se traspasaran a ella. Me sacudía todo.

—La película habla de una madre, su pérdida, pero también sobre la locura. ¿Cómo conectaste con esa parte del relato que además lleva a grandes audiencias el tema?

—La salud mental es algo con lo que estoy conectada, porque en mi familia he tenido varios casos asociados, los he tratado toda mi vida, cada uno con sus particularidades. Rachel es una sobreviviente, que intenta sobrevivir y eso me encanta del personaje, y es lo que me interesó. El personaje tiene muchos “colores” eintenté explorarlos, sabiendo que un día puede perder su cabeza y que otros está muy clara, lo que ofrece la oportunidad a los espectadores de imaginar qué es verdad y qué es mentira.

—De todos los personajes que hiciste hasta hoy en día, ¿cuál fue el que más te gustó?

—Mi personaje favorito es el que encarné en El síndrome de Berlín, dirigida por Cate Shortland, que recientemente dirigió a Scarlett Johansson en Black Widow. Amé ese personaje, fue el rol de mi vida.