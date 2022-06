Robbie Williams celebra sus 25 años como solista con “XXV”

Robbie Williams celebra sus 25 años de carrera como solista con la salida de "XXV", un disco donde el exintegrante de Take That repasa sus éxitos con nuevos arreglos de orquesta y grabados en el Metropole Orkest.

“Angels”, un himno del artista británico, es el primer adelanto del álbum que saldrá a la venta el 9 de septiembre.

“Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum ‘XXV’, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen”, sostuvo Robbie.

"XXV" va a estar disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Tanto el álbum estándar como el de lujo contarán con la nueva canción “Lost”, un tema en estilo clásico de Robbie con letras conmovedoras, elementos de piano y cuerdas elevadas.

Por su parte, el álbum deluxe va a contar con tres canciones originales extra: “Disco Symphony”, “More Than This” y “The World And Her Mother”.

Robbie tiene seis de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica, vendió 80 millones de álbumes en todo el mundo, logró 14 singles número 1 y un récord de 18 BRIT Awards, más que cualquier otro artista en la historia de la música.