El presente de Wanda Nara

Wanda Nara sigue a full en Argentina, dándole con todo a sus proyectos. Sobre todo, a lo que tiene que ver con la conducción del reality gastronómico MasterChef.

En medio de todo, sigue siendo una total incógnita cómo está la relación con Mauro Icardi. Porque hasta hace poco, todo indicaba que estaban a pleno, en plan reconciliación, pero las últimas semanas todo pareció haber desbarrancado y nuevamente enfrentaban una crisis que muchos suponían terminal. Pues bien, aunque volvieron a abundar los rumores de reconciliación, parece que la relación está en un impasse más frío que tibio. Ocurre que durante el fin de semana celebraron a la distancia su aniversario de casados (ellos se casaron el 27 de mayo del 2014).

Así las cosas, Wanda eligió compatir en sus redes el regalo que le hizo llegar Mauro a la distancia. Ella eligió compartir una serie de stories en las que se lucía el enorme ramo de veintisiete rosas rojas que le envió su marido, un gesto superromántico. Además de ello, también mostró algunas fotos en las que está posando con el ramo de flores y luciéndolo en el living de su casa. Pero una de las cosas más llamativas fue que junto a la foto dejó una serie de emojis de un arco y una flecha (indicando el flechazo amoroso) el número 27 y un par de corazones heridos y vendados. Así las cosas, todo hace suponer que pasada una nueva tormenta las cosas están encaminadas, aunque frías y muy, muy, lentas.

En medio de todo esto, durante la semana pasada circularon imágenes en las que se veía a Mauro Icardi disfrutar de la noche turca, rodeado de muchas mujeres. El futbolista viene de afrontar una larga serie de rumores que indicaban que le había sido infiel a su esposa con la modelo y promotora Candela Lecce.

Entre tanto, la conductora compartió un vivo con uno de sus hijos (los tres varones se encuentran en el país) y pasó un momento incómodo. Porque entre algunas preguntas e inquietudes, el joven se mostró molesto por algunas cuestiones, entre ellas, por las constantes mudanzas. “Cuando estaba en Francia estaba bien, y después cuando nos fuimos a Turquía eso sí que no me gustó”, dijo. Y confesó que tuvo que dejar a su novia cuando se tuvieron que mudar de Francia. “¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas?”. La empresaria estalló de risa junto a su mamá, Nora Colosimo, y le respondió: “Valentino, no compares”.