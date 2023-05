El estado de salud de Silvina Luna: su hermano ofreció donarle un riñón

La actriz y modelo Silvina Luna viene atravesando, desde hace ya varios años, un complicado momento de salud que se alarga cada vez un poco más. Ocurre que, entre medio de todas las complicaciones, ella tiene que realizarse un trasplante de riñón. En diálogo con la periodista Catalina Dugli, confesó: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”.

Ella viene desde hace meses afrontando un tratamiento que incluye diálisis semanales debido a la insuficiencia renal que está relacionada con la mala praxis ejecutada por el cirujano Aníbal Lotocki. “Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso. Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara", expresó.

También se refirió a cómo enfrenta toda la situación que está atravesando desde hace tanto tiempo: “Lo que vivo y lo que comparto con gente que está en la misma es que hay que vivirlo día a día. ¿Cómo me levanté hoy? ¿Estoy dolorida? Hay que aprender a escuchar al cuerpo. ¿Necesito quedarme descansando? Ok, me quedo (…) El miedo lo enfrento con amor por mí misma, hago todo lo que la vida me propine hoy. Quiero estar bien, quiero seguir viviendo, y claro que con los amigos y la familia, eso es clave”.

Por último, dejó a modo de reflexión: “La vida me acompaña y es sabia y va a ser lo que tenga que ser. También aprendí a pedir ayuda. Esta última etapa que empecé con diálisis, pedí y me fue mejor”.