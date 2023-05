Julia Savage y Hazem Shammas cuentan detalles de La Familia: un culto australiano

El 31 de mayo llegará a la plataforma STAR+ La Familia: un culto australiano, donde Julia Savage y Hazem Shammas tienen roles claves. La serie, basada en el best seller de J.P.Pomare, está protagonizada por Teresa Palmer, Miranda Otto y Guy Pearce, y es la primera ficción australiana que llega a la plataforma. Con ocho episodios, este thriller cuenta las pesadillas que se viven dentro de una secta a partir de la historia de una mujer que se ve obligada a luchar y enfrentar a los demonios del pasado. Dirigida por Jeffrey Walker y Gracie Otto, la serie fue creada por Elise McCredie y Matt Cameron, y coguionada por Osamah Sami. Hablamos en exclusiva para Argentina con Savage y Sammas, quienes adelantaron detalles de la impactante propuesta.

—Antes de hablar del programa, quería preguntarles: ¿cuándo supieron que querían ser actores?

—Julia Savage: Oh, wow. Es una buena pregunta. Cuando tenía 7 años. Y sabía, solo por hacerlo mucho, que realmente amaba hacer arte de esa manera y que solo quería continuar haciéndolo.

—Hazem Shammas: Yo era un poco más viejo, ¿sabes? Yo era como el hijo de inmigrantes, de la clase trabajadora, y ser actor fue una opción valiente. Tenía 18, y empecé a pensar que esto era interesante. Y luego llegué un poco después de algunos errores en la vida, lo que creo que es saludable para ser actor.

—¿Cómo se sienten con el estreno de la serie alrededor del mundo al mismo tiempo, en el mismo día?

—JS: Es realmente loco tener una audiencia global para el show que hicimos. Es muy emocionante poder compartir nuestros personajes con una audiencia más amplia que Australia. Es un gran privilegio.

—HS: Es increíble cuando lo piensas. Es loco. Es como si fuera una historia local, y eso, por supuesto, transcurre universalmente en todas partes del mundo, así que es emocionante compartirlo con todos. Y, sabes, Australia es un pequeño punto en el fondo del planeta donde podemos construir estas paredes creativas para lugares increíbles, como Argentina y todo el mundo. Estoy honrado de compartirlo y ver la inspiración que le da.

—¿Qué pueden decirnos sobre sus personajes?

—JS: Amy es un rol muy interesante, muy complejo. Creo que tiene aspectos maternales para con ella y para con los otros niños en el culto, pero creo que también es un personaje muy ansioso. Carga mucho en sus hombros, pero con el placer de ser la figura principal en el culto. Disfruté la experiencia inmersiva de interpretarla. Y encarnarla en el rodaje fue realmente, realmente, increíble.

—HS: El personaje de Joe es muy interesante. Él es el hijo de inmigrantes libaneses que han crecido en Australia. Y ese tipo de personajes, y creo que tenemos muchos de esos personajes en las historias australianas, ya es internacional. Y yo mismo soy un inmigrante palestino. Así que siento que cuando vengo a este tipo de trabajo, me traigo un poco de Palestina conmigo. Siento que esas historias y esos personajes dan a Australia la oportunidad de mostrar lo internacionales que somos. Australia debería estar orgullosa, sabiendo que va a tocar a más gente de una audiencia internacional. Así que eso es algo por lo que estoy muy emocionado en este proyecto.

—¿Cuál fue el mayor desafío de encarnar a cada personaje?

—JS: Amy (su personaje) obviamente tiene algunas escenas muy pesadas que hacer. Creo que hay mucha complejidad en el personaje. No hay una estructura real, supongo, para basar su tipo de carácter de, ya sabes, una niña que ha crecido en un culto. Eso es todo lo que sabe. Así que creo que no era realmente un reto, porque realmente entendí que ella me encontró, trabajando con el increíble elenco y estando en el vestuario. Probablemente, la parte más difícil fue la locación, porque hacía mucho frío. La rodamos durante los meses de invierno, y yo siempre estaba tiritando. Pero sí, fue divertido. Y cada trabajo que encuentro tiene sus desafíos únicos.

—HS: Cada rol es un desafío, actuar es un trabajo difícil. Es bueno reconocer que actuar es duro. Y te pones en tantas circunstancias extrañas y maravillosas que poder hacer eso y ser vulnerable, y confiar en la gente con la que lo estás haciendo y en ti mismo es un regalo real. Y esa es la magia del arte. Así que este particular show creo que nos ha desafiado a todos nosotros en tantas maneras... El equipo y el cast fueron contenedores y amables, así que fue un ambiente maravilloso para realmente explorar el personaje y a nosotros mismos en el trabajo.

Cómo es ser parte de la primera serie original de Australia

La Familia: un culto australiano es la primera serie original de Australia. Grabada en el estado australiano de Victoria, la serie narra las pesadillas que se viven dentro de las sectas, y las de una mujer que se ve obligada a enfrentarse a los demonios de su pasado para impedir el secuestro y el sometimiento de niños y niñas inocentes en el futuro. La serie se mete bajo la piel y dentro de la cabeza del espectador, desdibujando las líneas entre el pasado y el presente, la realidad y las pesadillas, de una forma verdaderamente inquietante. Julia Savage y Hazem Shammas nos cuentan más de su trabajo.

—¿Sienten más presión al ser parte de la primera producción de Dísney+ de Australia?

—Julia Savage: Es un poco de presión, pero todo es divertido cuando lo haces con gente tan increíble y sabes que estás haciendo algo de lo que estás muy orgulloso y por lo que todo el mundo ha trabajado muy duro.

—Hazem Shammas: Es divertido, es un buen momento. Desde el incio, un año atrás, cuando lanzaron esta idea, estaba totalmente sorprendido. Porque no es solo una oportunidad increíble para mí, sino para Australia y para Disney+, por haber invertido en un proyecto tan maravilloso como este, para empezar a contar historias australianas; fue realmente un honor. Pero creo que la presión no es tanta, porque el material, la historia y los escritos en una serie de ocho partes son muy buenos. El mundo va a amarla, Australia va a amarla y tenemos que disfrutarlo.