El regalo de Paris Hilton

Hace un mes Paris Hilton se convirtió en madre a través de una subrogación de vientre. Esta decisión fue realizada de forma conjunta con su esposo Carter Milliken Reum. Ante la buena nueva, ella dijo: “Fue muy agradable, siento que he sido tan pública y realmente nunca he tenido nada que sea solo mío”. Lo más insólito fue que la mamá de Paris no sabía que sería abuela y reveló: “Estaba sosteniendo al bebé en mi hombro y ella dijo: ¿Qué es eso?, y yo estaba como: Un bebé... conoce a tu nieto. Ella dice: ¿Esto es tuyo?”. Fue así que la matriarca afirmó que estaba muy feliz y que gozaba de la situación.