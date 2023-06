El romance entre Coco Sily y Caramelito Carrizo

Una nueva y flamante pareja se ha vuelto el centro de atención, luces y miradas de la farándula y del ambiente televisivo argentino. Porque durante la jornada de ayer acaba de conocerse que Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo están a full disfrutando de un romance que más que reciente lleva ya un par de meses. El encargado de dar la novedad fue el periodista Agustín Rey quien dijo que ellos “están saliendo hace menos de dos meses, viviendo un romance incipiente”. Los rumores no acaban allí dado que todo hace indicar que la flamante pareja está muy enamorada y feliz.

Hoy día, ambos también se encuentran disfrutando de un buen presente laboral: Coco Sily se en­cuentra trabajando de lunes a viernes en el programa Noche de mente por la TV Pública, mientras que Ca­ramelito se encuentra a full volcada a la realización de obras en el teatro.

Vale recordar que Carrizo viene de atravesar una reciente y muy sentida separación. Hacia diciembre de 2022, ella y Damián Giorgiutti, después de 25 años de relación, se separaron. El divorcio fue pedido por el propio Giorgiutti. Ellos son padres de Lorenzo y Benito, de 18 y 14 años respectivamente. Al poco tiempo de aquella separación, la propia Cecilia se sinceró y abrió su corazón al respecto y expresó: “Estos meses estuve muy guardada. Cuando estoy muy triste y muy mal me quedo sola. Lo que yo más quería era quedarme con él. No creía que nos íbamos a separar”. Ellos venían ya de una crisis importante y todo hacía pensar que se encaminaban para una reconciliación definitiva. Pero eso no pudo ser y la relación finalmente llegó a su fin. Caramelito también manifestó en su momento que todo lo que atravesaron como respecto a la larga enfermedad de su hermano, el baterista Martín Carrizo, también se sintió en su intimidad familiar.

Así las cosas, luego de algunos meses parece que el amor volvió, y fuertemente, a la vida de la actriz y conductora. Sily y Carrizo habrían empezado su relación luego de compartir algunas jornadas en radio.