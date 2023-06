Ángel de Brito fue lapidario cuándo le preguntaron sobre Jorge Rial

Ángel de Brito habló sobre las comparaciones entre él y Jorge Rial y fue lapidario con el conductor de televisión. El periodista de espectáculos quiso diferenciarse de su colega y lanzó fuertes frases alusivas a algunos momentos de debacle de Rial.

Jorge Rial está en la mira de la prensa y de las redes sociales ya que protagoniza escándalos mediáticos desde su internación en Colombia, que fue sucedida por la salida de su hija Morena a hablar en todos los programas de TV sobre su enojo con él y con su hermana Rocío. De esa manera, De Brito fue consultado en una sección de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram por el fundador de Intrusos y respondió sin tapujos.

"¿Sos el Rial de esta época?", preguntó un usuario de la red social. Por su parte, De Brito se mostró algo indignado con la comparación de su seguidor y apuntó: "Soy completamente lo opuesto. No amenazo. No pido nada a cambio, no llamo para bajar temas, y no choco la Ferrari". Esas frases aludieron a la manera de proceder que Rial habría tenido cuando hacía chimentos y la última es una clara referencia al fracaso de TV Nostra, ciclo de Rial que duró poco tiempo en pantalla debido a las mediciones de rating, situación a la cual el propio Rial se había referido como una Ferrari que él chocó.