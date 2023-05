El Spin Off de Jon Snow se encuentra demorado

Momentos complicados atraviesa la industria de Hollywood con las protestas de los guionistas que detuvieron producciones tales como la nueva temporada de "Stranger Things", Big Mouth" y "Cobra Kai". A esta lista se suma el Spin Off de Jon Snow, que según autoridades se encuentra demorada.

Fue la vicepresidenta ejecutiva y directora de series dramáticas de HBO, Francesa Orsi, que se refirió a la continuación de la exitosa serie Games of Thrones en una entrevista con el medio Deadline y confirmó: “Estamos trabajando a fondo con los guionistas para ponerlo en forma para una posible luz verde, pero en este momento, no, no hay determinación sobre si se puede ir hasta el final”.

Asimismo, otros proyectos de la misma cadena y vinculados a "Juego de Tronos" se encuentran frenados: El Caballero de los Siete Reinos: La noche del seto (enfocado en los personajes de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Aegon Targaryen), The Sea Snake (la historia de Corlys Velaryon) y la segunda temporada de La casa del dragón. Pese a que todas sufrieron complicaciones en su filmación, sería la primera de estas la que ven más factible que vuelva a producirse debido a que requiere menos efectos especiales.

Por el momento, la historia de Jon Snow, personaje interpretado por el actor Kit Harrington, no podrá verse en la pantalla chica, al menos hasta que se resuelva la problemática con los guionistas de Hollywood, Estados Unidos que reclaman mejoras salariales.