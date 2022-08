El sueño que cumplió L-Gante

El reconocido cantante de cumbia 420, L-Gante, pudo cumplir un sueño que tenía desde muy pequeño. El referente del subgénero musical que está en boga entre la juventud publicó una imagen en su perfil de Instagram en la que se lo ve frente a un gran monumento conocido a escala internacional y reveló que había manipulado artísticamente una fotografía suya con el mismo fondo, con el fin de simular que estaba en el lugar.

“De wachín edité una foto así, con el fondo falso”, escribió el cantante en su perfil, acompañando el texto con una fotografía en la que aparece frente a la Torre Eiffel de París, en Francia, durante la noche, mostrando el hito turístico completamente iluminado. El posteo se volvió viral en cuestión de horas y alcanzó los 250.000 likes, además de otros cientos de interacciones, como los comentarios de celebridades y fanáticos.

Entre las respuestas que le dejaron al artista, el boxeador argentino Ezequiel Matthysse fue uno de los primeros en celebrar la publicación: “Grande, amigo”, expresó. También el cantante de trap Dani Ribba, que en tono de broma escribió: “Esa foto también es Photoshop, decí la verdad”. “Los sueños se cumplen, amigo”, opinó el rapero y jugador de baloncesto Slim Dee.

La emotiva postal es la segunda imagen que el cantante se tomó posando junto a la imponente torre. Un día antes, había compartido con sus seguidores la llegada a la Ciudad de las luces: “Estamos acá, París, llegó la Mafilia a hacer la nota”.

La visita a París se da en el marco de la gira por Europa, EuroTour 2022. Durante la mañana del jueves, a poco de haber conocido París, L-Gante compartió una serie de historias en su perfil de Instagram en las que contó que llegó a la isla de Ibiza, en España.

A comienzos de este mes, el músico debutó como jurado del programa Canta conmigo ahora, el nuevo ciclo que conduce Marcelo Tinelli, y deslumbró con su presencia a todos los asistentes, incluido al presentador. Este le dedicó unas emotivas palabras: “Me encanta tenerte acá porque sos un referente de la música joven argentina, esta cultura que se exporta y llega a todos los lugares del mundo”.

En la emisión del programa pidió respeto por su novia Tamara Báez, debido a una serie de elogios que le dedicaron algunas integrantes del jurado.

Rumores de separación

Durante las últimas semanas, surgieron los rumores de que el cantante y su pareja, que lo acompaña desde antes de su salto a la fama, estarían separados.

L-Gante y Tamara Báez, luego de varios años de una relación amorosa y una hija en común como fruto de ese vínculo, estarían atravesando una crisis, según informó la periodista Estefanía Berardi en LAM, quien contó que el intérprete en la actualidad no está conviviendo con la muchacha en la casa que comparten.

No es la primera vez que circulan estos rumores. En esta oportunidad, la pelea se conoció a través de fuentes cercanas a los protagonistas, y fue la panelista mencionada anteriormente quien dio la primicia.

“Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado”, comenzó diciendo, aunque sin dar nombres.

Y agregó: “Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”. Una vez revelada la identidad de los protagonistas de este nuevo escándalo, concluyó: “Discuten mucho con Tamara, van y vienen. Por eso tampoco se siguen en las redes, con tanta discusión para no levantar sospechas. Es un acuerdo que tuvieron”.