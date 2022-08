Hugo Figueras: “No tengo más que agradecimiento a la vida”

Durante una charla íntima con este multimedio, el animador infantil, músico y compositor Hugo Figueras reveló los detalles del show gratuito que dará este domingo, a las 17, en el teatro Ópera, ubicado en la calle 58 entre 10 y 11. Vale mencionar que el evento es a total beneficio del comedor Siempre los Niños y se solicita, de ser posible, un alimento no perecedero.

—¿Qué materiales estás presentando? ¿Cuáles serán los detalles de este show?

—Están, como siempre, las canciones que no pueden faltar, como El patotero, La nave espacial o Pipo el gusanito, pero siempre hay nuevas canciones que invitan a jugar, a imaginar, y particularmente en esta oportunidad quiero mostrarles La Plaza, un multijuego que nos convida a explorarlo de muchos modos, es un rompecabezas, una partitura infinita, un quodlibet y una aplicación, con esta última jugaremos en el show del Ópera.

—¿Cuál es la relación que te une a la ciudad de La Plata? ¿Cómo fue que elegiste a este lugar para quedarte?

—Vine a esta hermosa ciudad a estudiar música a la gloriosa Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y acá me quedé. Creo que encontré mi lugar, me parece una ciudad llena de expresiones artísticas y una inmensa cantidad (y calidad) de movidas culturales, que es lo que a mí más me interesa.

—¿Cómo analizás tu vasta trayectoria abocada al público más joven? ¿Cómo fue ese recorrido?

—Yo me siento muy contento con el camino recorrido, con el que transito, hoy y siempre con ganas de nuevos proyectos y desafíos.

Es estimulante estar buscando nuevas formas de expresión, tratando de encontrar nuevas estéticas que me representen y generen empatía con los más pequeños y con sus familias.

—¿Cuál es el balance del camino andado? ¿Qué fortalezas y debilidades encontraste?

—Siempre es positivo, cada show, cada clase en el jardín o el taller es un placer y además se genera una posibilidad de aprendizaje, entonces cada momento da positivo.

Hoy y siempre, siento el cariño de las familias, los niños y niñas, y eso me pone feliz, no tengo más que agradecimiento a la vida.

—¿Qué detalles podés brindar con respecto a este show en el teatro Ópera?

—Este domingo, el espectáculo en el teatro Ópera será una fiesta. Habrá, como ya comenté, canciones que no pueden faltar, y otras nuevas y ­desafiantes (prepárense); muchos de mis instrumentos, como el acordeón, el banjo, el cuatro, el contrabalde ­(instrumento hecho de desechos para el Malambo de las 3R), y por supuesto mi guitarra.

Nos visitará Melisa, que pintará de los colores que le pidamos, vendrá el Perro Cantor… En fin, no pueden faltar ustedes.