El susto de Titi Fernández

En una nueva gala de MasterChef Celebrity, se vivieron momentos de tensión ya que el periodista deportivo, Titi Fernández, sufrió una descompensación. Mientras cocinaba en equipo con Joaquín Levinton, tuvo que ser asistido por los médicos por sentirse mal.

Según destacó Titi, comenzó a faltarle el aire: "No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal y me tengo que sentar. En un momento me empezó a faltar un poquitito la respiración", destacó el periodista. Más allá del mal momento, logró junto al cantante, presentar su plato ante el jurado.