La China Suárez le envió un nuevo mensaje a Mauro Icardi.

Después de que las protagonistas brindaran entrevistas aclarando los detalles del escándalo, un nuevo episodio del WandaGate se desató hoy luego de que la China Suárez volviera a mandarle un mensaje al jugador de fútbol. Tras recibir el mensaje en su celular, Mauro Icardi le mostró a Wanda Nara el texto recibido provocando una nueva crisis de pareja.

“Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, le habría escrito la ex actriz de Casi Ángeles a Mauro Icardi. “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo va a acomodar las cosas y las va a poner en su lugar”, se leería en los mensajes de textos recibidos en el celular del futbolista.

Tras mostrarle el contenido a su esposa Wanda Nara, ella se enfureció y discutió con él desembocando en una nueva crisis matrimonial que pondría en riesgo la continuidad de la pareja.