Wanda Nara: "Mauro me dijo que fue el peor error de su vida"

Telefe emitió esta noche un fragmento del especial que grabó Susana Giménez junto a Wanda Nara en París para la plataforma Paramount+. En una entrevista de media hora la mediática se sinceró sobre el escandalo y la crisis que atravesaron con Mauro Icardi.

“¿Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, comenzó Susana el reportaje, “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono" relató Wanda y agregó: “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, explicó sin nombrar a la China Suárez.

"Es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones, a veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico”, reflexionó Wanda. “Es el precio que una paga por ser famosa”, opinó Susana pero la entrevistada la corrigió: “Es la culpa que pago por ser impulsiva”.

Nara recordó: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia”, en referencia al mensaje con el que estalló el Wandagate.

Cuando Susana le preguntó si era amiga de la China dijo: “No era amiga, tenía buena relación cordial. Inmediatamente Wanda analizó su accionar y reconoció: "Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, sentenció.

“Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”, afirmó.

“Hablamos un montón, él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita”, reveló y remarcó: "Lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir”.

Wanda aseguró que no el affaire de su marido con la China no quedó solo en los mensajes: “Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre", aclaró y continuó: "Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”.

Durante toda la entrevista Wanda evitó mencionar el nombre de la China y contó que se comunicaron: “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy elegante que había usado en un momento de calentura”.

Por último contó que lo perdonó porque: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento".

Sobre el final de la entrevista Mauro Icardi ingresó, saludó a Susana y a Wanda y se disculpó por su apariencia: "Yo no estoy arreglado, vine así nomás". Esa fue la única intervención del futbolista en toda la nota, que finalizó cuando Wanda le regaló a Susana los cosméticos de su marca.