Duro posteo de la China Suárez: "Hablar mal de otras personas, no reducirá lo malo en tu vida"

La China Suárez romperá el silencio en una entrevista que le realizó Alejandro Fantino y que se podrá seguir por la aplicación Star+. Según trascendió, la actriz hablaría sobre el Wandagate, donde se vio involucrada en el medio de la pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara.

A la espera de la nota, la China utilizó sus historias de Instagram para realizar un duro posteo: “Talking shit about others, won’t reduce the shit in your life” (“Hablar mier… de otras personas, no reducirá la mier… en tu vida”), escribió. El mismo dio que hablar y seǵun se especula, nombraría a Icardi pero muy por arriba.