Natti Natasha: “Llegué a Estados Unidos sin nada y trabajé muy duro para que las cosas se dieran”

Everybody loves Natti, que se ve en Amazon Prime Video, tiene a la superestrella de la música latina Natti Natasha como protagonista absoluta. Allí, no solo veremos el avance de su relación y embarazo, sino que, además, atravesaremos el proceso de grabación de Nattividad. Diario Hoy dialogó con la artista para saber más del proyecto.

—¿Cómo surgió la idea del programa?

—La pandemia fue un momento raro para todos, quería quedar embarazada, no podía, hice tratamientos, fue un momento muy oscuro, después hice Nattividad, y ahí quedé embarazada. Fue como una montaña rusa de emociones y así quise mostrar el proceso de mi embarazo, la vida, abrir las puertas de mi casa, la grabación del disco, y cuando quedé embarazada ahí decidí que tenía que hacerlo.

—¿Pusiste límites para que se filmara? ¿Qué creés que la gente aprenderá sobre vos viendo el programa?

—Fue una puerta abierta a todo, no hubo límites y cuando dije sí, el equipo tuvo acceso a lo que querían, de hecho cuando registraron momentos íntimos, muy íntimos, me sentía nerviosa, porque era lo hacía porque estaban ahí. Espero que después de ver el show puedan entender que esto no es por arte de magia, llegué a Estados Unidos sin nada y trabajé muy duro para que las cosas se dieran, y eso igual no me hace especial, es el resultado del trabajo y esto muestra quién realmente es Natti Natasha, Natalia Gutiérrez. Fue un desafío para mí misma, porque no lo había hecho anteriormente, pero lo hice, me acostumbré, lo entendí.

—La puerta se abrió, pero ¿pensás que ahora será difícil cerrarla?

—En las redes te juzgan por cosas que ni siquiera son verdaderas, he grabado producciones con artistas hombres y de hecho me vincularon sentimentalmente con ellos. Entonces ahora quiero mostrar y contar mi historia, el lado de mi historia, para que puedan ver que lo que tengo me lo gané, y por eso si al contrario la sociedad me juzga, acá estoy para contar mi verdad.