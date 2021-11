Diego Gvirtz quedó en libertad y señaló: "No hubo ningún robo"

Luego de ser acusado de robar el auto de la hermana de Alan Faena, Diego Gvirtz recuperó su libertad y habló ante los medios. El productor televisivo se refirió al hecho y destacó que lo ensuciaron sin haber hecho nada: "No fue un mal entendido, fue un bien entendido. Hay responsables de que yo haya estado acá. Para mí dos días son importantes. Cada minuto es importante. Le voy a iniciar juicio a quien corresponda".

Y detalló: "Yo no tengo problema con el Faena, les haré juicio y que se haga justicia”. Además aclaró el hecho de cuál se lo acusó: "Era un auto de alquiler. No quedé con ninguna causa. Es rara la denuncia de un robo que no se cometió”.

Gvirtz dijo que en la Justicia "negaron la existencia de delito" y anunció que va a "iniciar una causa" a quienes lo denunciaron. Explicó que “la denuncia la hizo Claudia Faena”, pero aclaró que "Viviana Favaloro –cuyo vínculo con el hotel o los damnificados no explicó- sabía que yo no había robado un auto y no le dijo. Si le hubiera dicho, no hubiese hecho la denuncia"."¿Qué delito va a haber si la dueña tiene el auto?", se preguntó y reiteró: "Yo le avisé a la amiga que estaba en el hotel donde lo fue a buscar"."Está todo esclarecido, no pasó nada muchachos", le dijo a los periodistas al salir de la comisaría donde estuvo alojado.