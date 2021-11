¿Otra vez en crisis? Destacan que Wanda e Icardi estarían cerca de separarse

Siguen las repercusiones luego de la entrevista que le realizó Susana Giménez a Wanda Nara. Según destacaron, las cosas no estarían bien nuevamente entre ella y Mauro Icardi, ya que la nota habría generado pases de factura. Según destacaron, el futbolista estuvo incómodo con el reportaje por cosas que dijo la rubia y que no estaban pautadas.

Además este miércoles, Wanda realizó un posteo en su historia de Instagram que dio que hablar: “Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”.

El periodista Juan Etchegoyen puntualizó en que la entrevista generó reproches y que incluso Icardi amagó a irse: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota" ¿Será el fin del romance?