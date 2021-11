Mica Viciconte confirmó que está embarazada de cuatro meses

Mica Viciconte confirmó en Masterchef Celebrity que espera su primer hijo junto a Fabian Cubero. "Me tomo el atrevimiento para preguntarte algo" dijo el conductor del ciclo Santiago del Moro "¿Tenés algo que contarnos?, indagó. "Ya lloro", respondió Viciconte visiblemente emocionada y entre lágrimas reveló: "Es una linda noticia, estoy embarazada".

Rapidamente sus compañeros la felicitaron y abrazaron, por su parte Denise Dumas se alegró: "es lindo compartir con ella este momento".

"Me sensibilice, vivo llorando, de lo que era yo una persona un poco mas fría mas dura estoy en un momento un poco mas sensible y todo me toca una fibra es un momento super lindo para disfrutar", afirmó Mica.

Por último dijo que junto Fabián Cubero esperan un varón, que se llamará Luca. "Es algo buscado, algo charlado, algo hablado y practicado" reconoció Viciconte y finalizó: "Bienvenido Luca a la familia".