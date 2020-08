Eleonora Wexler: “Hay que apostar fuerte a la ficción nacional”

Dueña de un talento indiscutible y una sonrisa que todo lo puede, la actriz Eleonora Wexler brindó una entrevista exclusiva a este medio, en la que reflexionó sobre los gajes de su oficio y recorrió sus trabajos más entrañables que perduran en el imaginario colectivo.

—¿De qué manera transitás este confinamiento?

—Como se puede con algo tan extraordinario e impensado que parece una película de ciencia ficción como lo es la situación actual: el no contacto con los seres queridos, en nuestro caso el no trabajar. De un día para otro todo se transformó en otro mundo. Tengo varios ítems porque voy cambiando día a día de sensaciones de ánimo. Soy disciplinada, cumplo rutinas y eso me hace bien. Practico mis clases de yoga, tengo la cabeza limpia y clara, estudio inglés, hago terapia, me ocupo de la casa y comparto tiempo con mi hija. Es un tiempo profundamente interior para replantearme muchas cosas. En lo más profundo, son momentos enriquecedores de evaluación interna.

—¿Qué opinión te merecen las producciones pensadas para el streaming?

—Creo que es una salida para poder trabajar en algo. Sobre todo porque hay gente que consume teatro. Además, es positivo para que actores, directores, técnicos tengan un ingreso de dinero porque por otro lado no ocurre. Considero que es un formato que llegó para quedarse y tiene sus precedentes en otros lados. Nunca será igual que una función, porque es un momento irremplazable que sucede por única vez. Es un canal de expresión que ahora es absolutamente válido.

—A lo largo de tu carrera le diste vida a infinitos personajes, ¿cuáles recordás con más cariño?

—Me gustó mucho Juana, el rol que hice en Valientes y también Estela en Un gallo para el esculapio. Por otro lado, Carolina en Amar después de amar: una mujer que se animaba a todo. Me gustó como se contó ese relato.

Nuevos paradigmas

—La novela es el género preferido en el país, ¿creés que hace falta apostarle más fuerte?

—Creo que la televisión cambió y que todos los formatos son bienvenidos. Siempre hay público para todos. Ahora hay muchas opciones para ver entre series y películas, entonces este género ahora es mérito de otros países que lo explotan y les va muy bien. Hay que apostar a todo, pero lo más importante es apostar fuerte a la ficción nacional por sobre todo.