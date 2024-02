Eliana Guercio opinó sobre los sueldos docentes y generó indignación

La panelista Eliana Guercio desató una ola de críticas y controversias al opinar sobre los sueldos de los docentes durante una emisión televisiva. Sus declaraciones generaron indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes consideraron sus palabras como desafortunadas y poco empáticas hacia el gremio docente.

La panelista recordó una conversación que tuvo con una docente donde se debatió sobre la función de los maestros como educadores. “Una vez discutí con una maestra que me dijo no somos niñeras. Yo no digo eso, obvio, los chicos van al colegio a aprender. Y es un lugar donde también lo van a cuidar”, afirmó Guercio.

Sin embargo, el comentario que generó mayor controversia fue cuando cuestionó las decisiones vocacionales de los docentes respecto a sus salarios: “Yo lo que no entiendo, las maestras cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros? Si saben que van a cobrar mal”. Además, añadió: “No es más una vocación, entonces es como que decís elijamos otra cosa. Desde que soy chiquita veo que los maestros hacen paro”.

Ante esta postura, el periodista Paulo Kablan con quien estaba compartiendo piso, se mostró en desacuerdo y señaló: “Con ese concepto no habría maestros en Argentina y que la situación sería aún peor”.