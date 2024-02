Franjito y Milena: sus creadores revelan detalles del estreno

Desde el 27 de febrero en Max se podrá ver la nueva serie original Franjito y Milena en busca de la ciencia, el primer contenido regional Kids, dirigido por Mauro D’Addio en colaboración con Mauricio de Sousa Produções.

La serie sigue al dúo que da nombre al programa y su inseparable perro, Bidu, el icónico amigo entrañable de Mónica, en una divertida misión científica: ¡desentrañar los secretos de los viajes en el tiempo! Para conocer detalles de la propuesta dialogamos en exclusiva para Argentina con D’Addio y Marina Filipe (Sr. Manager Original Productions Brazil de Warner Bros. Discovery).

—¿Cómo se sienten con el lanzamiento de esta temporada de Franjito y Milena en busca de la ciencia en Max?

—Marina Filipe: Es una gran expectativa porque no solo estamos como el lanzamiento de la plataforma, sino también como el estreno de esta serie que hemos estado trabajando durante tanto tiempo. Así que como que ahora veremos cuando se encuentre con el público y es siempre mucha ansiedad para ver si les gusta y cómo se divierten con ella.

—Los personajes y toda la producción de Mauricio Sosa tiene un gran fandom en Brasil, pero también en América Latina, ¿qué espera de esta temporada en toda América Latina?

—MF: En Brasil es parte de la cultura pop. Los personajes son parte de nuestra cultura generacional. Así que como todo el mundo para aquí es importante. Creo que cuando la gente vea en la plataforma los nombres que ya conocen… yo creo que tenemos que trabajar de una manera más fuerte en la región que aquí. Pero creo que la serie funciona por sí misma porque se trata de dos niños que se divierten y descubrir la ciencia, la construcción de una amistad. Así que tenemos todos los elementos para un buen espectáculo que funciona por sí mismo.

—¿Cuál fue el mayor reto de la serie?

—Mauro D’Addio: Creo que el mayor desafío tal vez fue encontrar una manera de hablar de ciencia, hablar de las cosas importantes que queremos de una manera divertida, interesante. Tal vez como la forma de crear una aventura y de cómo gestionar todo para presentar la ciencia. Como una cosa que, la forma en que yo lo veo y la forma en que muchos científicos lo hacen y me enseñaron, acercarse entendiendo a la ciencia como un tipo de magia, de ver el universo y empezar a hacer preguntas. Eso es tan interesante y puede ser tan mágico que creo que todo el mundo puede relacionarse con ellos. Porque todo el mundo se pregunta cosas como por qué están las estrellas, por qué el sol sale por este lado, por qué esta planta crece de esta manera, son preguntas que surgen de forma natural, sobre todo cuando se trata de niños. Así que creo que tratamos de trabajar sobre la curiosidad, porque creo que la curiosidad es la clave para eso. Es un espectáculo en el que estamos tratando de elevar la curiosidad y para eso tenemos que mirar el universo que nos rodea. Creo que los niños pueden relacionarse con eso muy fácilmente.

—¿Cuál fue el reto de trabajar con niños y marionetas?

—MA: Me gusta mucho el estilo de las marionetas. Bueno, yo soy un niño de una época en la que todos los programas trataban de usarlas y me identifico con eso. Sé que para la generación actual a la que nos comunicamos ahora no es algo tan común, pero tratamos de usar los títeres y tratar de dar una nueva forma de acercarse a ellos. Son más realistas en cierto modo en comparación con el espectáculo que tuvimos a finales de los 80 o 90. Pero lo que más me gusta de los niños es que pueden relacionarse con los demás en el rodaje y, cuando tenés CGI, están actuando a no sé, a nada allí. No tienen nada real delante de ellos, los actores, y cuando tienen marionetas, interactúan de verdad con ellas. En el rodaje es perfecto porque tenemos un equipo de tres personas, así que hacen bromas, interactúan y salen improvisaciones. Así que me gusta tener esta dinámica porque creo que hace que el proceso sea más fácil para los niños. Creo que podemos sentir eso cuando ves el material.

—Tenían el legado de Mauricio, pero, ¿cómo se imagina, en un momento en que los niños tienen demasiada oferta de contenidos, un nuevo show?

—MF: Es difícil. Hay, como decís, una competencia alta, internet y todos los medios de comunicación social. Así que no es una ecuación fácil y estamos tratando de encontrar la solución, pero creo que siempre digo que si tienes una buena historia la gente te seguirá. Es más un problema de marketing que un problema de historias, porque sé que podemos contar buenas historias. Tenemos buenos personajes, un buen equipo, hacemos un trabajo de calidad y a todo el mundo le gusta una buena historia. Todo el mundo puede relacionarse con una buena historia y eso es lo que tratamos de hacer con cada programa que imaginamos. Es tener buenos personajes, tener una buena narrativa y tratar de contratar a buenos actores y tener la mejor historia que podamos.

—Cuando desarrollaron el programa de televisión, ¿piensan en una audiencia global o primero hacen un primer acercamiento a los espectadores brasileños y con los demás?

—MF: Depende mucho del programa y la perspectiva y la oportunidad que vemos desde el principio. En primer lugar, se pensó, en este caso, en Brasil y nos aseguramos que funciona muy bien para un público que ya conocen los personajes y el universo y después pensamos en América Latina. Todo lo que hacemos tiene presente a América Latina, pero depende mucho del contenido específico.