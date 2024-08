En apoyo a Steven Tyler, Aerosmith se despide de las giras

Con un comunicado en sus redes sociales, Aerosmith se despidió de la música y de la serie de recitales que tenían previstos para lo que queda del año.

En 2023 Steven Tyler, líder y cantante de la mítica banda que inició en 1970, con una innumerable cantidad de hits como Love in an Elevator, Livin’ on the Edge, Pink, I Don’t Wanna Miss a Thing, sufrió una lesión con sangrado en sus cuerdas vocales que lo retiró momentáneamente de la gira de despedida que estaban realizando. Como esa lesión es irreversible, aún tratándola con los mejores especialistas, la banda confirmó el retiro definitivo de los escenarios para acompañar a su líder.

“Ha pasado meses trabajando de forma incansable para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar junto al mejor equipo médico. Lamentablemente, está claro que la recuperación total de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una desgarradora y difícil decisión, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”, escribieron.