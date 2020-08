“En Cuentos feroces vimos la oportunidad de describir un mundo más abarcativo”

Cansado de escuchar relatos de cuentos de la vieja es­cuela, con palabras muy demodé y en español castizo, Rodrigo Menéndez, que es papá de dos nenas, les sugirió a sus amigos Shumi Gauto, actriz y locutora, y a Joaquín Bachrach, experto en tecnología, escribir nuevas versiones adaptadas a la actualidad.

La cuarentena obligatoria fue el contexto ideal para poner manos a la obra. Y así surgió Cuentos feroces, una propuesta auditiva en la que los chicos dejan de lado las pantallas para echar a andar la imaginación. Diario Hoy habló en exclusiva con la protagonista.

—¿Cómo es la recepción de algo que tiene como único soporte lo auditivo?

—Afortunadamente, hay muchos chicos a los que les gusta escuchar cuentos por YouTube, pero en general tienen demasiado soporte audiovisual. Nuestra idea fue que no lo tuviera, que fuera una experiencia de entre doce y quince minutos que tuviera que ver con la escucha y con el poder de la voz. Como no están acostumbrados a vivir experiencias meramente auditivas, es muy importante el rol de los padres, pero la verdad es que este proyecto tiene un mes y es una locura lo que nos está pasando, con el feedback de los chicos, las maestras y los padres.

—¿Son readaptaciones o creaciones desde cero?

—Tenemos dos líneas: unos donde conservamos más o menos la es­tructura original del cuento y los personajes; y otros donde reformulamos y readaptamos a un contexto absolutamente actual para aportar un punto de vista más moderno.

—¿Cuáles son las claves y temáticas de estos cuentos?

—Cada cuento propone temas actuales (parejas del mismo sexo, casos de bullying, de acoso, familias ensambladas, aparición de la tecnología en la cotidianeidad), que sirven como disparadores para nuevas charlas en casa. Lo importante es que les damos muchas herramientas a los personajes para que sean conscientes de las situaciones en las que están y puedan enfrentarlas. Y con respecto a algunas cuestiones, como puede ser el tema de la sexualidad, aparece muy naturalizada y no como el quid de la cuestión, porque los chicos no tienen todas las dudas, preguntas o incomodidades con las que lidiamos los adultos. Y acá vimos la oportunidad de describir un mundo más abarcativo y no una única visión.

—Hasta el momento lanzaron Caperuzota, Cenigenia, Chica Sire­na y Blanquita Nieves. ¿Qué nos podés contar sobre los que vienen?

—Lanzamos un cuento cada quince días. Siempre lo hacemos sorpresa, así que no puedo decir cuál es el que sigue, pero puedo adelantar que se trata de cuidar el medioambiente. Tenemos tres cuentos en producción, y la idea es completar la decena o la docena.

—¿Están participando actores e ilustradores?

—Exactamente, invitamos a artistas o influencers a poner su voz. Estuvieron Mariano Chiesa, Marco Caponi, Agus Sullivan y Romina Polnoroff; y en el próximo van a estar Luciano Cáceres, Mariano Saborido y Hugo Rodríguez. Pero además invitamos a ilustradores y, cuando lanzamos el cuento, sorteamos el dibujo en formato de cuadro entre los oyentes.