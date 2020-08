Catalina Dlugi: “Esta época tiene la impronta del despertar de los derechos”

Dueña de una trayectoria indiscutible, Catalina Dlugi posee una calidez y un talento notable para generar que sus entrevistados se sientan confortables, eligiéndola para abrir sus corazones. A lo largo de su carrera supo desempeñarse en medios gráficos, televisivos y radiofónicos.

En contacto con diario Hoy, habló sobre su vasta trayectoria y presentó Mujeres, cámara, acción: empoderamiento y feminismo en el cine argentino, el libro que produjo junto a su colega y amigo Rolando Gallego.

—A lo largo de tu carrera lograste que los famosos entrevistados se abran y revelen sus intimidades. ¿Cuál es el secreto para generar esa empatía?

—Hacer reportajes me gusta mucho. El periodista tiene la obligación de estar informado, de prepararse antes de una entrevista, porque si no, se nota. Si trabajás, te va a ir mejor. Siempre hay un costado que te da curiosidad, y en general se arman buenos climas saliendo de la respuesta conocida. Es un ritmo y saber esperar el momento justo; no hay temas tabúes. Igual, si el entrevistado no se expresa, prefiero no indagar.

—¿Cómo fue la experiencia de la obra literaria en un contexto de luchas y conquistas de género?

—Estoy encantada porque lo veo como una concreción y me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Primero, porque es un libro que tiene una investigación sobre la que había muy poca bibliografía. Cuando, junto a Rolando Gallego, comenzamos a buscar, nos dimos cuenta de que había poco material, solo encontramos sobre María Luisa Bemberg, todo lo demás había pasado desapercibido. Eso nos incentivó aún más. Fue un momento de quiebre y muy estimulante para la mujer, para todas nosotras, el hecho de la actuación del Colectivo de Actrices Argentina, lo que sucedió con Ni Una Menos. Todo ello fue un antes y un después, pues sucedieron circunstancias fundamentales. Era el momento preciso para hacerlo, estábamos en una ola y nos dejamos llevar por ello. Me entusiasma que exista este libro. Es un proceso rico que vale la pena vivir. Así fue que escribimos un capítulo de este momento, de las denuncias, entre otros. Esta época tiene la impronta del despertar de los derechos, del descubrimiento de lecturas que antes no se hacían. Tenemos muchos otros proyectos en común así que, de a poco, los iremos llevando a cabo.

La actividad en tiempos de pandemia

La periodista se instaló en los hogares argentinos gracias a la conducción de varios ciclos televisivos abocados al espectáculo nacional e internacional. Además, es la preferida de los famosos que integran la farándula vernácula, quienes confiesan sus intimidades más profundas y las verdades mejores guardadas al sentirse cómodos en sus entrevistas. En el presente, se desempeña en su magazine radiofónico y también está vinculada a otras aristas de su profesión.

Los gajes del oficio

—Es un trabajo en una época donde no lo abunda; el panelismo es una salida laboral. Es una fórmula para algunos canales pero, para los periodistas, modelos y actrices, entre otros, es una chance de trabajo. A veces está el que te encanta y otras, no. Entonces está bueno reconocer que primero es un trabajo. Después están los que se lo toman como un juego de agresiones, gritos o personajes o el que habla sinceramente; en general los roles se reparten.