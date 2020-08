Pablo Cerri: “La pasión es una energía que derriba cualquier tipo de circunstancias”

Curioso e inquieto, el actor Pablo Cerri habló sobre su incursión en el oficio y precisó los detalles de su participación en la serie sobre Maradona. Además, recorrió su vasta trayectoria sobre los escenarios.

—¿De qué manera te adentraste en la actuación?

—Llegó de una forma impensada, natural, espontánea. En este caso, de chico participaba en obras y luego tomé talleres, me perfeccioné con profesores. A medida que uno crece, va descubriendo esta pasión y la adopta como trabajo. Entonces se piensa esto es lo que me enriquece y verdaderamente me hace feliz, a lo que me quiero dedicar o enfocar. Te entregás absolutamente para hacerlo un modo de vida. Así fui descubriendo que me da bienestar emocional. Considero que la pasión es energía que derriba cualquier tipo de circunstancias que se vayan presentando.

—Participaste de la comedia negra La Lechuga que tuvo un notable éxito, ¿cómo lo viviste?

—Muy positiva porque llegó en un momento en que estaba haciendo mucha televisión. Me contactó un amigo que era parte del elenco y propuso hacer esta obra que fue muy enriquecedora, con un texto muy bueno y la dirigió Nicolás Scarpino. Una grata experiencia que transitamos el año pasado. Después por circunstancias laborales tuve que dejarla, pero tengo los mejores recuerdos. Si bien fue un año difícil para hacer teatro, supimos sobrellevarla, conocí grandes personas y hermosos compañeros. Tengo los mejores recuerdos.

—¿Bajo qué circunstancias te llegó la propuesta de Amazon para trabajar en la serie sobre Diego Maradona?

—Estaba haciendo la primera temporada de El Tigre Verón. En ese momento me convocaron para una producción de Amazon sobre la historia de Diego Maradona donde interpreté el personaje de Néstor Ladilla, un amigo suyo. Fue una propuesta enriquecedora e interesante en lo personal y profesional porque es una serie que tiene un alcance mundial. Está vendida en casi 200 países. Se estrenará estimativamente a fines de octubre.

—¿Qué opinión te merecen las producciones de streaming?

—En estos tiempos de pandemia, el universo digital permite estar conectado con la profesión y así encontrar nuevos caminos.