Eric Stackpole y Aldo Kane revelan detalles de OceanXplorers

Desde mañana puede verse en Disney+ la nueva serie de National Geographic OceanXplorers, producida por James Cameron, la Unidad de Historia Natural de BBC Studios y OceanX.

Para conocer detalles de la propuesta hablamos con Eric Stackpole y Aldo Kane, innovadores en tecnología oceánica.

—¿Cómo se sienten en la previa al lanzamiento?

—Aldo Kane: Creo que para mí se siente como si hubiera pasado un largo tiempo. Ha sido una gran parte de nuestras vidas, yo, Erick, Zuleika y Melissa, durante un gran periodo de nuestras vidas, prefilmando y filmando. Y luego todo lo que sucede después de eso. Han sido un buen par de años, así que, personalmente, es realmente increíble ver que todo se unió y el gran impulso para la fecha de lanzamiento.

—Eric Stackpole: Sabes, las cosas que vimos fueron increíbles. Casi te engañas en tu mente. ¿Eso realmente sucedió? ¿Lo vimos? Y ahora, mirando el tráiler, hay tantas memorias increíbles.

—¿Ya vieron la serie?

—AK: Sí, hemos visto todos los episodios. Todos junto. Va a ser genial.

—ES: Estoy muy emocionado de compartirlo con el mundo.

—¿Cómo gestionaron la ansiedad todo este tiempo? ¿La incertidumbre?

—AK: Creo que filmando, desde mi punto de vista, en un barco y en lo profundo, en el océano, con un enorme número de tecnologías, y tal vez 80 o 90 especialistas, la definición de la incertidumbre es exactamente eso. Pero eso es increíblemente difícil. Es por eso que ese barco tiene a la mayoría de las personas más élites en el campo no solo de la ciencia, sino de la exploración. El escuadrón en el barco puede, literalmente, girar todas sus propiedades en menos de una hora, con el plan correcto. Puedes tener el helicóptero arriba, dos sumergibles en el agua, un ROV abajo, hablando con los demás, diversos en el agua. Realmente es un maravilloso conjunto.

—Cuando les propusieron ser parte de OceanXplorers, ¿fue un sí rápido?

—ES: Para mí fue un sí rápido. Tengo toda mi carrera construyendo robots subterráneos y cosas así, pero cuando tuve la oportunidad de ir a las partes del mundo que siempre he soñado, que estos robots explorarían en persona, no hay manera de decir no a eso. Y, de hecho, no me decepcionó. Ha sido una oportunidad increíble ver el planeta de una manera que casi nadie ha sido capaz de hacer antes. Para mí fue un sí inmediato.

—AK: Igual para mí. Un sí rápido, y más teniendo un gran equipo, James Cameron, su equipo, BBC Studios, National Geographic, la nave. Así que, aunque tuvimos un sí rápido, hubo un gran proceso de selección para conseguir exactamente a la gente correcta para estar en esa nave. Porque la mitad de la historia es ciencia y exploración. La otra mitad es poder comunicar eso efectivamente a los equipos de la película, que están allí para obtener ese mensaje, claramente. Los océanos están en problemas y poder obtener esa información es clave, creo yo.