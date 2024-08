Delfina Chaves: “Era demasiado grande el sueño como para creerlo”

A la recientemente presentada Felices los 6, donde se exploraban los límites del poliamor, ahora Delfina Chaves suma una lograda personificación de Máxima Zorreguieta en Máxima, también de MAX. Para conocer los detalles de su rodaje y del desafío de encarnar a la reina de Países Bajos, hablamos con ella.

—¿Qué sabías de Máxima antes de embarcarte en el proyecto? Yo lo único que sé es lo que dicen las revistas…

—Te juro que igual que el mío. Yo siempre cuento que iba al médico a la sala de espera y la veía en la revista a ella como siempre en portada, por los looks y por todo el estilo de moda. Yo era muy chica además cuando ellos anunciaron el noviazgo, cuando se casaron. El país también estaba prendido fuego, 2002, como que no se hablaba de eso en casa. Pero después cuando me dicen que quedé para el personaje, ahí empecé como a preguntar a mi viejo, preguntar sobre ese momento y demás. Ahí empecé a recopilar como la primera información de ella antes de empezar como todo el proceso de desarrollo del personaje.

—Cuando te dijeron que ibas a ser Máxima, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? ¿Tengo que aprender a hablar holandés?

—Es que yo no lo podía creer porque, por lo menos yo como actriz siempre pienso no puede ser, que es muy difícil, que era un proyecto gigante que se iba a filmar en un montón de países y una producción de Países Bajos. Era demasiado grande el sueño como para creerlo. Y cuando me dicen que quedé, primero hubo un periodo donde realmente dije ¿Se van a dar cuenta? ¿Algo va a suceder? Y sí, la verdad que saber que iba a viajar y saber que iba a filmar esta serie, muy loco la verdad, una oportunidad muy grande.

—La serie muestra a Máxima como una mujer empoderada, ¿te interesó también esto en el proyecto?

—Sí, siempre es interesante cuando es un personaje femenino que tiene matices, para mí es más importante también. Hay este empoderamiento del que vos te referís, es una mujer que en los ‘90, se fue a estudiar a Nueva York y se metió en Wall Street, como que es algo difícil hoy, y más en ese entonces, era una mujer que trabajaba 16 horas por día. También yo creo que estudiando un poco su historia y demás, tenía un apoyo de la familia y una relación con el papá muy cercana, donde también fue muy empujada y como muy estimulada, sería la palabra, como para seguir ese camino. La bancaban mucho en su familia, en su casa y es el día de hoy que ella decide casarse con él y sigue trabajando. Ella hoy por hoy tiene proyectos sobre la inclusión financiera y nunca frenó. Un poco la serie también cuenta eso, que ella aún... hay una escena que dice como “Yo no voy a cortar lazos, que los reyes cortan”, yo no me voy a dedicar a eso solamente, yo voy a seguir laburando y eso es verdad. Y eso me generó como mucho interés, mucho matiz de parte del personaje.

—Más allá de todo el material, los idiomas que tuviste que perfeccionar y demás, ¿pudiste tener contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?

—Nada. Me hubiese encantado por un lado y por otro lado, te digo que también significó una gran libertad para poder hacer esta serie, porque la serie está basada en un libro que si bien no es autorizado, la autora Marcia Luyten tuvo la posibilidad de hablar con allegados a Máxima, que nadie tiene esa posibilidad, y ahí se desarrollaron los guiones y demás. Pero el hecho de que ella no esté vinculada también da la libertad que la serie cuente todo. Yo, de hecho, la primera vez que leí los guiones, lo primero que pregunté es, ¿esto se puede hacer? ¿podemos contar esto? ¿se la puede mostrar a ella, a la reina de Países Bajos así? Tienen como una libertad de parte de allá como para mostrar todo eso, entonces, por un lado, me encantaría conocerla como argentina, una argentina que está en la monarquía en Europa. Como muy loco, pero no tuve contacto.

—¿Y tuviste feedback si ella vio algo?

—Lo único, ella, en una conferencia de prensa con su familia dijo que sabe cómo fue su historia y que no necesita que nadie se la cuente, lo cual me pareció brillante.