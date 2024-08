Ukweli Roach: “Sé lo duro que trabajé en Wolf y sé lo difícil que fue filmarlo”

Universal+ estrena en exclusiva Wolf, una nueva miniserie basada en las novelas de Mo Hayder sobre el inspector Jack Caffrey y que la audiencia califica como desconcertante, retorcida, sangrienta y divertida. Wolf está protagonizada por Ukweli Roach, con quien hablamos en exclusiva.

—¿Habías leído las novelas antes de unirte a Wolf?

—Bueno, antes de rodar no leí la novela. La he leído ahora, pero no quería realmente, tenía una visión general. Sabía cuál era el personaje. Yo sabía lo que él era, pero no quería basar mi caracterización en el libro. Quería basarme en el guion de Megan Gallagher. Pero miré un montón de información sobre el personaje y vi lo que la gente decía y tomé mis propias decisiones en cuanto a cómo se formaría el personaje. Después de filmar, leí los libros.

—¿Y qué es lo más difícil de interpretar a Jack en la serie?

—Creo que lo más difícil es, ya sabes, es muy tenso. Es una persona bastante angustiada. Hay mucha agitación interna pasando dentro de él y la angustia y la ira también. Para jugar por un corto tiempo está bien, pero creo que para mantenerlo durante meses de rodaje, una gran cantidad de estas escenas bastante estresantes o traumáticas, puede ser muy agotador para ti. Pero eso también es parte del desafío y me gustan los retos. Así que, sí, creo que es la intensidad del personaje. Él no es, ya sabes, no es un tipo relajado.

—Y cuando dejaste el set, hablando de esta intensidad, ¿qué hacías para relajarte?

—Bueno, cuando salía del set, solía ir a casa y tratar de aprender mis líneas para el día siguiente. Pero yo tenía mi Xbox y jugaba. A veces simplemente, no sé, veía la TV, comía algo o jugaba a la Xbox. Solo trataba de divertirme un poco. Además, yo solía, los fines de semana o a veces incluso después del trabajo, salir a correr. Voy a al gimnasio, voy a hacer algo activo, ya sabes, para sacar mi cerebro de eso y estar más en mi cuerpo.

—Teniendo un pasado con la danza, ¿no bailabas?

—No, yo solía bailar como una carrera también. Así que a veces yo bailo en casa.

—¿Este es tu primer papel principal en un programa de televisión?

—Sí.

—¿Sentís presión?

—Creo que sí, hay un poco de presión porque es una gran parte y son un montón de líneas y, de nuevo, muy intenso período de rodaje. Pero también, quiero decir, ¡qué oportunidad! Así que fue emocionante en ese sentido. Creo que en cualquiera gran oportunidad o cualquier gran desafío existe la otra cara de la moneda, donde es un poco miedo porque ahora tienes que hacerlo. Pero eso me encanta.

—¿Viste algo del programa? ¿Te gusta lo que ves?

—Sí, es un trabajo del que siempre estaré muy orgulloso porque sé lo duro que trabajé en él y sé lo difícil que fue filmarlo y mantenerlo en marcha durante cinco meses de rodaje, por lo que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Porque creo que en el personaje de Jack también hay ciertas áreas de mi vida donde hay ciertas similitudes, que definitivamente sentí cuando me di cuenta de esto durante el rodaje e incluso la lectura de los guiones.