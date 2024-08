Jaime Villarreal: “Uno tiene que experimentar con la otra persona”

Mon Laferte, te amo es la producción documental de Blackstar Content, que ha desembarcado hace algunos días en Netflix. Recorre la vida de la cantante chilena y revela algunos detalles dolorosos. Jaime Villarreal, productor de la propuesta, revela a diario Hoy detalles en este diálogo exclusivo.

—¿Cómo estás viviendo el poder mostrar ya finalmente el proyecto?

-—Estamos contentos. Yo creo que la sensación es justamente esa como de tranquilidad. Ayer estuvimos la presentación acá, en Ciudad de México, con invitados y es muy bonito llegar, después de tres años, a ver el proyecto. Y es más satisfactorio también empezar a ver la reacción de la gente.

—¿Cuál fue el principal desafío?

—Yo creo que para nosotros un gran desafío fue que sea atractivo para todos los públicos, no solo para el fándom, y creo que eso se ha logrado, o sea, la reacción es la esperada. Pero uno empieza a ver que aparecen zonas interesadas de la historia sin conocerla a ella, yo creo que también es muy gratificante, así que la recepción fue muy buena.

—¿Cómo surgió la idea de producir este proyecto? ¿Cómo fueron los pasos hasta encontrar su forma?

—Nosotros normalmente tenemos una aproximación bien abierta a los documentales. Yo creo que eso fue algo que le gustó mucho a ella. Es muy complejo llegar a ofrecerle un documental a un personaje con una idea preconcebida, quiero hacer un documental de tu vida y quiero contar esto y mostrarlo así. La aproximación a ella, como a otros personajes, fue muy abierta y eso tiene que ver con cómo conseguimos la creación de un documental. Uno tiene que experimentar con la otra persona. O sea, estuvimos casi dos años siguiéndola, es un proyecto de tres años después, incluyendo el montaje y el cierre. Dos años donde uno vive con ella, y uno necesita que pasen cosas, necesita tener tiempo con ella. Fuimos con ella en el tour en Europa y en el documental, creo que se usan cuatro minutos de imágenes, y estuvimos 20 días con ella. Pero es una parte fundamental el hecho de estar, de salir en la noche, conversar, que tome confianza, que dijera, que vaya entendiendo, eso va construyendo. Nosotros partimos con la idea de contar su historia, por supuesto, y su presente. Sabíamos que el presente tenía una marcada característica por el embarazo, que iban a haber cambios, que se iba a poder ver el paso del tiempo, pero lo interesante es ir descubriendo el personaje en el camino. Fue necesario estar tiempo con ella, yo creo que ahí el equipo y las dos directoras lograron eso, para que al final se vea un relato muy natural.

—Ella cuenta cosas muy fuertes, ¿cómo se manejó eso también?

—Nosotros no teníamos la información exacta, hicimos una investigación profunda, pero en la investigación no se llega a las cosas que nos contó. Sabíamos en detalle que había tenido un tema en Rojo, en el programa, de acoso, pero no teníamos los detalles y ella nunca había nombrado la historia del abuso que tuvo de este personaje mayor, este payaso, con ella con 13 años. Y tampoco, por supuesto, habíacontado el abuso que tuvo una pareja de la mamá. Entonces, uno se acerca al personaje haciendo la investigación que puede, pero después es importante que ese personaje se quiera abrir. Eso es fundamental. O sea, nosotros sabíamos que tenía una vida dura, sabíamos de su pobreza y dificultades en Viña del Mar, el esfuerzo que tuvo para estar en Rojo, pero una capa muy superficial. Si uno se queda ahí hay documentales que logran quedarse en esa profundidad y al final no emocionan tanto.