Lucas González: “Siento que estoy preparado y que lo merezco”

Luego de presentarse en España, llega a la Calle Corrientes Lucas González canta a Nacha Guevara, donde el ex Grupo Caviar, formado en el teatro Colón, homenajea a la multifacética artista. Para saber más de la propuesta, que se presentará en el teatro Multiescena CPM, de CABA, dialogamos con él.

—¿Cómo estás viviendo la previa a tu llegada a Buenos Aires y el estreno?

—Emocionado, la palabra, el hashtag sería emocionado. Se hace largo porque mi cabeza, mi corazón está en Buenos Aires hace como 15 días. Todo va sucediendo perfectamente, soy un afortunado. Pero es verdad que ya estamos muy cerquita y ya se empieza a notar en casa, en el estudio, en la sala de ensayo, así que muy emocionado.

—¿Hace cuánto no venías a Argentina?

—Fui el año pasado, dos días a Buenos Aires a ver a Nacha en pijama. Fue un poco una locura, pero es un regalo que me quise hacer, y anteriormente, previo a la pandemia.

—¿Y de no pisar un escenario en Argentina?

—16 años y medio, 17, la última fue en el Maipo.

—O sea que eso te debe tener también muy revolucionado…

—Me tiene muy revolucionado porque se juntan muchas cosas. Es verdad que yo soy una persona muy sentida, sensible, emocional, pero se junta volver a Buenos Aires, a un escenario en Calle Corrientes, con un espectáculo unipersonal que me vincula con Nacha Guevara. Entonces es como un mix muy grande para mí. Humildemente, tengo que reconocerlo minuto a minuto. Y siento que estoy preparado y que lo merezco, pero es grande.

—¿Cómo es este vínculo que tenés con Nacha que además te permite a vos hacer este espectáculo, teniendo la bendición de ella y el único al que le dio el permiso?

—Eso es otra cosa más que me hace ser redundante y volver a decir que me considero afortunado. Mi vínculo con Nacha, un poco más estrecho, lleva dos años y medio, o sea lo que lleva el espectáculo en cartel desde que se estrenó hace dos años, un 16 de julio en el 22 y yo regresé o retomé contacto. Bueno, inicié contacto con Nacha en ese momento. Si bien yo había compartido un espectáculo en donde yo trabajaba como bailarín, con producción de Comba en el Metro, con Catherine Fulop y Laura Fidalgo y etcétera, en ese espectáculo Nacha era una atracción, la figura que es Nacha Guevara. Entonces, no puedo decir que compartí escenario con Nacha, porque Nacha no compartía escenario con nadie, solo ella tenía su bloque y no compartía incluso ni con las figuras del espectáculo, ni el principio, ni el final de la revista. Pero sí tuve la suerte de verla, de espiarla desde patas del escenario en aquel momento. Yo pedía autorización a su asistente, así que tuve un contacto chiquito con ella ahí en ese momento, hace 20 años. Ella no se acuerda, evidentemente, ni de mí, ni de ese contacto. Y hace dos años y medio, cuando empecé a idear el espectáculo, una de las primeras cosas que hice fue querer contactar con ella para ver si le parecía bien. La verdad que no puedo contarte mucho más, pero porque el resto es magia. O sea, yo mismo no entiendo cómo me dijo que sí, y te explico por qué, porque cuando yo me contacté con ella no le hablé de una producción de Hollywood. No soy un artista mediático, no soy viral, no tengo millones de seguidores en Instagram, entonces yo le dije mira Nacha: a mí me gustaría hacer esto, maestra, como le digo yo, ¿cómo lo ves? Y yo la verdad que tenía un 50% de un sí, un 50% de un no, porque, digo, quizá me dice que no, no me conoce y me dijo que sí, y fue fabuloso. Eso es mágico total.