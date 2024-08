Mariano Benito: “Hemos hecho una película que a la gente le gusta”

Hoy llega a los cines Estepa, rodada en Bariloche, protagonizada por Agustín Sullivan y dirigida por Mariano Benito, con quien hablamos para saber más detales de la propuesta.

—¿Cómo estás viviendo la previa al estreno de la película? Es un proceso larguísimo…

—Esperaba mucho el momento este, porque fue largo, como vos decís. Hice hace bastante tiempo la peli y las circunstancias de la película y la del país que inciden en la película han hecho que el periodo de tiempo se estire bastante. Así que esperaba mucho este momento. La verdad que estoy muy bien, contento, creo que hemos hecho una película que a la gente le gusta, entonces era mi objetivo, que la disfruten, con errores, con cuestiones, pero se puede disfrutar.

—Hablabas de los tiempos también la película y llega en un momento en donde se está hablando mucho del tema que subyace todo el tiempo en la trama de la película…

—Son cosas que uno por ahí no piensa que suceden en el país. De hecho, yo me basé un poco en algo que había pasado en Río Negro con unas menores, pero no pensé que justo en este momento iban a estar todos los medios y el país convulsionado con el caso de Loan. Puede ser quizás un pequeño granito de arena que ayuda a la visibilidad de estas cosas que suceden en todo el país.

—¿Qué fue lo que disparó la película?

—Fueron varias cosas. Por un lado, hay una cuestión de ideas cinematográficas, que es mi gusto por el policial, por el western. Viviendo hace 20 años en Bariloche, descubrí historias para ser contadas, y a partir de dos casos, un caso de un policía llamado Lucas, que murió y que fue secuestrado durante 30 días, aparentemente por otros policías, me impactó. También la venta de cordero y que fui camarógrafo de Policías en acción, y descubrí muchas cosas.