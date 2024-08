Agustín Sullivan: “Me gusta vivir otras vidas”

Mariano Benito presenta su película Estepa, un drama rodado en el sur argentino que revela la connivencia entre el poder político y la policía en una red de prostitución. Agustín Sullivan es su protagonista y hablamos con él.

—Todas tus últimas películas están rodadas en exteriores y en escenarios épicos…

—Es verdad, no lo había pensado, pero con todas las películas me voy a algún lugar, no lo había pensado.

—Como experiencia para el actor debe estar buenísimo eso de poder hacer base con el equipo, ¿verdad?

—Sí, y yo creo que los proyectos llegan a la vida cuando tenemos que vivir esa experiencia. No solo ese proyecto, o sea, encarnar el personaje, que a todos nos modifica, sino con estas personas, en ese lugar. Yo creo que más allá del proyecto en sí, está buenísimo. Lo importante es la experiencia de que cada una de las personas que lo hacemos tenemos que pasar ese momento ahí. Es una creencia mía, está muy bien.

—Te llega la propuesta, Estepa, el tema, la trama que subyace, ¿qué fue lo que más te interesó de la película?

—Me gustó la historia. Me gustó que sucede en Bariloche y me gustó el personaje que recorre el camino de un poco el héroe griego, de la tragedia. Es un chico bueno, con ideales, con su ética y su moral, padre joven y él se imagina que la vida es de una manera y va por eso. De golpe se choca con una pared tremenda, y cuando dobla se choca con otra, entonces todo lo que le va pasando y como él se va rearmando hasta llegar al final, que ya lo van a ver, eso me interesó. Me dieron de pasar por esto, de experimentar eso.

—¿Conectaste rápidamente con el director?

—El guion tenía todos estos valores y estas ideas. Yo primero leí el guion, me gustó, me vibró algo irracionalmente y después me junté con el director a tomar un café, que es el guionista también y productor. También conecté con él y yo dije sí, vamos a hacerlo, estoy adentro. Como que salí contento de la reunión.

—Cuando te plantean una película, ¿te gusta que tenga un oficio, como acá, policía?

—Cuando sea más distinto a mí el personaje, me atrapa hacerlo. Porque si bien todos los personajes tienen algo de uno, porque uno es todos, me gusta vivir otras vidas, experimentar otras cosas, trabajar mi empatía, pasar por situaciones que mi vida cotidiana no pasó y eso me atrae muchísimo. Entonces sí, más allá de que sea policía, u otro oficio, todas estas cosas distintas de los personajes me gustan. Personajes muy distintos entre sí, eso me encanta, me apasiona, me gusta cambiarme el pelo, trabajarlo desde adentro, cómo piensa, cómo siente, de dónde se toma las cosas. Eso me encanta.