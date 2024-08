Valeria Bertuccelli: “Trabajando no me da culpa desaparecer del mundo”

Valeria Bertuccelli presenta su nueva película como directora, Culpa cero, en la que además actúa, y escribió el guion junto a Malena Pichot y Mora Elizalde (codirectora).

Hablamos con ella para conocer más detalles de la propuesta de la que participan Cecilia Roth y Justina Bustos, entre otros.

—¿Qué cosas no te generan culpa? A Berta nada le genera culpa…

—Trabajar no me genera ninguna culpa aunque me lleve muchas horas y aunque me ausente del hogar. Porque eso es algo que en general como las mujeres sienten mucho. Vengo del camino hacia aquí, y la verdad tengo que confesar que trabajando no me da culpa desaparecer del mundo.

—¿Cómo trabajaste con Justina, que hace de tu asistente en la película, para lograr la química que se ve en la pantalla?

—Nos encontramos y nos resultó fácil, como si ya hubiéramos trabajado muchas veces antes. Aparte, también es lindo, para mí, cuando dirigís a un actor y es conocer a esa persona, viste. Como de qué manera siente, piensa, lo vas descubriendo. Entonces uno va descubriendo una persona que en este caso fue muy, muy lindo eso. Como que me gustaba el modo que tenía Justi de acercarse a las escenas, qué era lo que estaba pensando, qué era lo que le preocupaba, entonces fue un trabajo muy lindo.

—Como directora, en esta película hubo ensayos y mucha precisión, ¿sos de trabajar con una estructura que después es inamovible en el set?

—A mí me gusta cuando algo es así y también cuando también todo da como en el clavo, ¿no? Yo me acuerdo mucho como una escena que es de mis favoritas de la película, que es la de la santería. Yo tenía muy una idea y muchas veces te pasa es que tenés que ir como flojito de saber que el otro no puede dar exactamente con lo que imaginabas. Y, por ejemplo, Justi hizo eso y más. Era como lo que imaginaba y más, y para mí hay algo que sí está bueno y es cuando solo tenés que meterte en un saco.

—¿Expectativas con el estreno?

—Que vaya mucha gente al cine, que les guste.