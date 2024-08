Florencia Peña y Benjamín Vicuña presentan La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones Argentina & Chile es la nueva propuesta de Prime Video, que desde hoy, y con la conducción de Florencia Peña y Benjamín Vicuña, pondrá a prueba la fidelidad de las parejas. Hablamos con Peña y Vicuña para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo fue el reencuentro entre ustedes? Ya habían trabajado juntos y ahora se encontraron en una isla…

—Benjamín Vicuña: En una isla desierta.

—Florencia Peña: Que mejor reencuentro que este.

—¿Desierta? Pero si están con un montón de gente…

—BV: Te da esa fantasía porque estábamos efectivamente, en donde estaba el show donde se grababa que era esta casa, pero luego teníamos nuestras pequeñas vidas independientes que nos daba un poquito de aire.

—FP: A mí que me gusta mucho México y Mérida es un lugar que todavía sigue siendo un tanto agreste, nosotros estábamos él en una casita, yo estaba en otra y como en pueblitos de mar muy alejados, con playas muy vírgenes, entonces era muy hermoso estar en ese contexto trabajando y la verdad que veníamos de hacer una película juntos y nos dio mucha alegría que nos eligieran para hacerlo juntos.

—¿Dudaron cuando llegó la propuesta o dijeron sí rápidamente?

—FP: Él dudó un poco más (risas).

—BV: Ví primero el formato y reconozco, que justo estaba con algunos amigos, me dijeron es increíble, eran fanáticos porque son españoles y parece que en España esto la rompió toda y empecé a ver y me enganché primero y después me enteré de que claro que efectivamente también parte de esto era con Flor, que veníamos de trabajar juntos, nos llevamos muy bien y cerró todo, y lo más sacrificado de todo esto era estar un mes ahí en México.

—FP: ¡Qué sacrificio dios mío! A mí me encantó, yo estaba de vacaciones cuando me llamaron, estaba justamente en Playa del Carmen y me llamaron para preguntarme si estaba interesada. Y yo soy muy entusiasta, yo sigo siendo entusiasta. Ya son 43 años que llevo haciendo lo que hago y cuando algo me seduce, no tengo tanto rollo, si algo no me seduce, pero acá, hacer esto, cómo no te voy a decir que sí claro, cuenten conmigo, después bueno se armó y empezaron ellos a ver un poco como lo íbamos a hacer, y además porque me parecía que, que éramos los dos indicados para conducir este reality, que tiene este nombre, no me pareció que había sido porque si la elección de esta pareja y me encantó la idea de estar.

—Ví los tres primeros episodios y ya tengo gente que no la quiero ver ni en figuritas, ¿qué les pasó a ustedes cuando los iban conociendo, los escuchaban hablar, tomaban partido, no hablaban entre ustedes?

—BV: No se puede decir, pero un poquito sí.

—FP: Nosotros comenzamos muy de comentar.

—BV: Muchos chats. Nos pasó, pero más bien por el lado como de la empatía de los personajes lindos, de las parejas que se arman, del que sufre también, se sufre mucho.

—FP: Es un programa también como de la deconstrucción de una idea con la que vinieron y darse cuenta que todo eso que habían pensado, que todas las parejas arrancaron diciendo nosotros vamos a poder con esto, nosotros no tenemos ningún problema, sabemos que esto lo vamos a poder atravesar y la naturaleza humana es impredecible, ni uno ni otro la controla. Creo realmente que hasta que no estás en una situación determinada, vos no sabes cómo vas a reaccionar.

—¿Expectativas con el estreno?

—FP: Creemos que los vídeos que estuvimos subiendo y eso tuvieron muchos views, a lo cual me parece que hay algo de interés, y me parece que la Argentina, sobre todo, no sé Chile, pero es un contenido muy argentino. El tema de la fidelidad, estamos entre los países más infieles del mundo.

—BV: Es un formato que despierta mucho interés. Eso es verdad, lo comentamos. Nosotros hemos interactuado con el contenido en nuestras redes sociales y explota y eso te habla del interés.

—¿Se anotarían?

—FP: Ya no, cuando éramos jóvenes por ahí sí, ¿o no?

—BV: ¿Y si hay un senior? Tercera edad, yo voy, con las muletas.

—FP: Sí se puede entrar con la silla de ruedas eléctrica, voy.

—BV: No sé, pero quizás no nos cuesta, no me cuesta, pero sí entiendo perfectamente cuando he visto los chicos que contaban ahí su experiencia que se encontraron por ahí con un con una convocatoria, un llamado y lo resolvieron en pareja sí, por qué no, esto te parece una locura y eso sí al final es un es un arreglo, es un contrato, es un pacto de a dos.

—FP: De afuera es una es una experiencia que parece muchísimo más fácil de sobrellevar que cuando estás adentro, siempre, en todos los aspectos de la vida.