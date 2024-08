John Cena: “Intento ser lo más reactivo posible a la vida”

Tal vez muchos lo tengan de su rol en la WWE, del que se despide este año con una gira, o de sus roles en grandes producciones de acción, o de su participación en los Óscar de este año donde se presentó como Dios lo trajo al mundo, pero lo cierto es que John Cena, además de todo eso, es uno de los grandes comediantes del cine.

Sobre su participación en Jackpot: ¡Lotería mortal!, dirigida por Paul Feig y coprotagonizada por Awkwafina y Simu Liu, que el día 15 estrena en Prime Video, hablamos en exclusiva con él.

—Solo quiero decirte, antes de hablar de la película, que sos el rey de la comedia en este momento…

—Eres muy amable. Eso significa que espero que te haya tocado el premio gordo para que empecemos con buen pie.

—¿Alguna vez imaginaste el lugar que tenes ahora en Hollywood y en la comedia?

—Nunca imaginé que nada de esto sucedería, nada de esto en absoluto, estoy agradecido cada día. Intento sacar lo mejor de cada día y no dejar que se vaya.

—¿Te gusta más hacer comedias o seguís interesado en explorar películas de acción, dramáticas? ¿Te sentís cómodo?

—Claro, me gusta ser capaz de actuar y la suerte me ha repartido unas cuantas oportunidades para ser capaz de actuar y es algo que realmente me gusta. He contado muchas historias en la WWE. Algunas han sido divertidas, otras se han basado estrictamente en la acción, pero algunas han sido vulnerables y emotivas, así que no rehuiría de ninguno de esos retos en otra faceta profesional.

—¿Cómo elegís tu próximo rol?

—Es una buena pregunta. Siempre leo el guion y si me gusta y me emociona quiero formar parte de él y no me importa la capacidad. Creo que la película de Barbie es un gran ejemplo de ello, solo por poder estar en pantalla unos segundos, el mero hecho de saber que me gustaba el guion. Hace poco hice una aparición como invitado en El oso, en el que estuve poco tiempo. Era un fan de la serie y me encanta cómo se presenta, el tema, el reparto y los actores. Luego tenés momentos como Jackpot, en el que leés el guion de principio a fin y pasa tan rápido, te das cuenta de que te encantan los personajes de la página. Así que cuando tengo la oportunidad de estar realmente en el guion que estoy leyendo es, no sé, una oportunidad de usar tu imaginación y ahí es donde ocurre la magia.

—¿Qué fue lo que más te atrajo de Noel y cómo fue el encuentro con Awkwafina y Sumi en el set?

—Simu y Awkwafina son geniales para trabajar con ellos. Es genial Awkwafina, es tan divertida y Simu es tan dotado. Creo que cada persona en el elenco tiene tanto talento y tantas fortalezas. Y me encanta que Jackpot llegue a todo el mundo. Llegó para mostrar su habilidad, incluyendo nuestro director Paul, con su increíble mente para la comedia. Fue genial tenerlo a bordo. Así que esas reuniones fueron fáciles, productivas y divertidas.

—Mencionaste la lucha libre. Me gustaría saber, ¿en algún momento te gusta más actuar que ser un luchador? ¿Tuviste un momento en el que preferiste una a otra?

—Bueno, ya sabes, solo puedes luchador durante un tiempo porque es extremadamente arriesgado. Así que en un momento elegí solo la pantalla, actuando, en lugar de estar en el ring. Pero creo que es un tipo diferente de diversión. Creo que ambos son extremadamente gratificantes y es un tipo diferente de diversión.

—Si soñamos juntos, me gustaría saber si tenes algún personaje, algún papel que sueñes interpretar alguna vez en una película...

—Intento no acercarme a esa perspectiva. Sé que mucha gente quiere hacer realidad el papel de sus sueños. Intento ser lo más reactivo posible a la vida. Así que solo trato de ser consciente cuando la oportunidad llama y espero responder a la puerta.

—¿Podés invitar a todos los espectadores en Argentina para Jackpot en Prime Video?

—No hay problema. A todos los fans en Argentina, por favor, vean Jackpot en Prime Video. Es divertida, te reís, tiene acción, estarás en el borde de tu asiento. Sale justo en medio del verano y es una película caliente. Querrás verla, te reirás. Así que miren Jackpot, por favor.