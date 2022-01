Érica Rivas: "Me echaron porque soy un grano en el or.."

Érica Rivas rompió el silencio sobre su polémica salida de la obra teatral de Casados con Hijos, quien finalmente se suspendió por la pandemia. Tras la enorme expectativa por el regreso de la exitosa comedia, de un día para el otro se confirmó la baja de la actriz, que hacía del personaje de María Elena.

Tras varias especulaciones sobre distintos roces, fue la propia actriz quien destacó en su momento que la habían echado, por intentar cambiar algunas cosas del libreto. Enm diálogo con Filo News, Rivas contó que la sacaron de la obra por "romper las pelotas" y que quedó muy dolorida por la situación.

"Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron porque soy un grano en el orto”, destacó.

Además destacó que el director de la obra la tildó de "feminazi": "Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían, no seas pan amargo. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, reveló la famosa actriz en abril del año pasado durante una entrevista sobre el tema. No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”.