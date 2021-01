"Es una carne pasada de cocción y con gusto a poco"

MasterChef Celebrity está transitando sus últimas semanas y en proceso de semifinal, el jurado está bastante exigente. Durante la gala del domingo, hubo muchas críticas a los platos de los famosos y uno de los que se llevó la peor parte, fue El Polaco, quien no pudo convencer con su plato a los chefs.

Uno de los que no pudo creer lo que cocinó el cantante fue Gastón Martitegui, quien señaló que su plato no estuvo a la altura de la circunstancia: "Es una carne pasada de cocción. Tiene gusto a poco y a común". Por otro lado elogió la opción vegetariana que eligió el participante, pero volvió a destacar: "No te alegres, porque lo otro es un garrón".