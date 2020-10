Esmeralda asegura que renunció al Cantando

Después de haberlo dejado todo en la pista, el miércoles Esmeralda Mitre y Nell Valenti no pudieron dar el batacazo. Con un 59% de votos, el público eligió a Lizardo Ponce y Lucía Villar para continuar en el programa.

Sin embargo, a los pocos días y durante una nota con un reconocido medio, la actriz reveló que en realidad no había quedado fuera del certamen, sino que se había retirado. Al respecto, explicó: “Sentí que era muy injusto todo. Renuncié por eso. Me quedé un poco más porque me lo pidió Marcelo (Tinelli), pero después no aguanté más”. Y añadió que su cansancio estaba relacionado a la alta demanda que implica el show: “Como mi rating hacía que la aguja se moviera, yo tenía que estar todos los días en la sentencia. Y en un momento sentí que el programa me estaba quedando chico”.

Entonces, el periodista Pablo Layús explicó en su Twitter que Mitre “tenía picos de rating, pero al poco tiempo estos bajaron”. Ella salió a su cruce: “¡No es así! ¡Lo contrario! Yo renuncié, lo que pasa que no lo anunciaron cuando quedamos que eran ellos, quienes lo dirían. ¡Sino mirá los números!”. Y cerró concluyente: “Nunca no fui pico de rating”.

Quien tampoco quedó ajeno al escándalo fue Ángel de Brito, conductor del certamen, que al ser consultado por uno de sus seguidores acerca de la situación de Esmeralda, respondió con ironía: “Yo renuncié a un Oscar”.

Lo cierto es que los dichos de la actriz pusieron en duda la transparencia del Cantando, pero ella aclaró: “Yo simplemente digo que renuncié y que ellos quedaron en decirlo y como no lo hicieron, lo digo yo”.