“Estamos viviendo una experiencia que recordaremos por el resto de nuestras vidas”

Tras encarnar a la inolvidable Gina en El Marginal 3; coprotagonizar Pequeña Victoria, pasar fugazmente por el cine en Animal, de Armando Bo, y forjar una carrera teatral promisoria en Estados Unidos, Mariana Genesio Peña sigue brillando en nuevos proyectos. Participará en Bailando por un sueño, además de estrenar una serie web y, a la brevedad, una obra en Microteatro Live. En diálogo con diario Hoy, la actriz no ocultó su malestar en tiempos de coronavirus: “La cuarentena me parece una cagada”.

—¿Cómo sigue tu carrera en medio de esta pandemia?

—Estoy a mil, pero antes lo estaba más todavía, con muchos proyectos que se venían para este año, como planear viajes, decidir cuándo y qué hacer, firmar contratos. Lamentablemente vino esta situación y quedaron en el freezer.

—El 2019 fue tu año y este 2020 prometía ¿Cuáles son tus sensaciones con todo esto?

—Manejo todo con mucha paciencia, terapia y apelando al razonamiento y madurez. En un primer momento, era una de las negadoras. “Esto no va a llegar, es en otros países, lo hacen los medios para vender diarios”, pensaba; pero cuando esto empezó a golpear y la cuarentena fue un hecho, tuve bronca, fastidio, frustración. El año prometía bastante, con mucho trabajo, cosas lindas con las que soñé toda mi vida. Me había decidido a transitarlo felizmente, dispuesta a darlo todo, pero esta realidad me lo sacó de las manos. Creo que todo es un aprendizaje. Entre otras cosas, tenía pensado viajar a Italia, menos mal que no se concretó Me tomaré otros tiempos, eso es lo que le digo a mi cerebro caprichoso.

—¿Cómo armás rutinas en tu casa?

—Me genera un poco de bronca, me parece una cagada, no lo soporto, Me gusta estar en la calle, despertarme, ducharme, salir a desayunar, ir a alguna productora, me gusta esa vida, ese ritmo. No soporto estar en casa todo el tiempo en pijama. Después le empezás a encontrar las ventajas: no tengo que poner excusas por llegar tarde a algún lugar, puedo estar en pantuflas, explorar experiencias nuevas; me compré un aro de luz, me monté un miniestudio, me saco fotos en el balcón, en el sillón. Estamos viviendo una experiencia que recordaremos por el resto de nuestras vidas, pero espero que se termine pronto, porque si no voy a matar a alguien.

—¿Te gusta esto de producirte?

—Sí, pero no tanto. No me gusta que todos seamos nuestros canales de televisión, autoproduzcamos, autogestionemos. Entiendo que en algún punto es el futuro, pero me gusta la vieja escuela de ir a un set y que cada área esté trabajando. No me gusta que Instagram sea el nuevo cine y TV, la nueva plataforma para todo. Me gusta volver a la sala gigante audiovisual.

—¿En cuarentena descubriste algo que te haya quedado pendiente?

—No, me maté ahora con Better Call Saul, me enganché. Terminé de ver algunas cosas y series nuevas, nada que me deslumbre. Estoy viendo entrevistas de actrices y celebridades importantes. Quiero salir, no me pidas que te cuente algo que haya descubierto en cuarentena porque me parece una cagada.

Volver al primer amor: el teatro

Mariana Genesio Peña estrenará a la brevedad Los viejos, una pieza de 6 minutos que fue dirigida por Anahí Rivero para Microteatro Live. Al respecto, expresó: “Es una obra muy linda, hace un arco completo: tiene que ver con la cuarentena, toca temas como extrañar a los seres queridos y los afectos. Los personajes son Sol y Diego, que hablan de los padres, las personas mayores aisladas, con necesidades de cuidado, que se están convirtiendo en algo cotidiano para todos”. Además reveló cómo llevaron a cabo una historia tan breve sobre los escenarios: “Es como soltar esquemas, como cuando éramos chicos y armabas universos”.

La obra de su autoría

Mientras graba la segunda temporada de la serie Adentro, que recauda fondos destinados a la Cruz Roja y se emite por Youtube, La intérprete escribió una obra con Juan Ignacio Pagliere. Presentaron el proyecto en microteatro y fue más que bienvenido. Es por ello que ahora están ensayándolo para llevarlo a cabo. Si bien no hay fecha certera, Mariana advirtió: “Va a ser con el mismo formato del espacio físico, 6 salas virtuales que se irán reponiendo con frecuencia”.

A la pista del Bailando 2020

Bajo el contexto del Bailando 2020, Mariana Genesio Peña debutará como participante en el certamen de danzas más popular de la TV argentina, junto al equipo conformado por Rodrigo Jara y el coach Rodrigo Vallejos. De esta manera, para afrontar los desafíos, comenzaron los ensayos online. Se encuentran a la espera de la fecha oficial del lanzamiento para estrenar las performances que serán “a modo espejo” por las normativas imperantes debido a la pandemia del coronavirus.