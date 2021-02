Falleció el actor canadiense Christopher Plummer a los 91 años

El famoso actor canadiense Christopher Plummer falleció hoy a los 91 años de edad. Es el hombre de mayor edad en ganar alguna vez un Oscar.

La noticia fue confirmada por su familia con la que vivía en Connecticut.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses", dijo su amigo y representante Lou Pitt al diario Deadline.

Entre los trabajos destacados se encuentran La novicia rebelde (1965), Jesus de Nazareth (1977), y la contemporánea All the money in the world (2017).